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Виробники продуктів підняли ціни на 20%: що в Україні подорожчало найбільше

Україна, Понеділок 24 березня 2025 12:06
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Виробники продуктів підняли ціни на 20%: що в Україні подорожчало найбільше Оптові ціни виробників промислової продукції в лютому 2025 року порівняно із лютим минулого року зросли на 37,0%. Ціни в межах України зросли на 40,0%, за межі України - на 15,9%. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в лютому 2025 року порівняно із лютим минулого року зросли на 37,0%. Ціни в межах України зросли на 40,0%, за межі України - на 15,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,2%, зокрема в межах України - на 18,0%, за межі України - на 29,1%.

Найбільше зросли ціни у виробництві молочних продуктів - на 21,2%, у т.ч. всередині України - на 21,4%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 15,8%, зокрема всередині України - на 16,4%.

У виробництві м'яса ціни зросли на 10,2%, зокрема, всередині України - на 12,0%.

Виробники напоїв підняли ціни на 8,5%, зокрема всередині України - на 8,6%.

Ціни на виробників цукру впали за рік на 1,5%, у т.ч. всередині України зросли на 0,4%.

Виробники продуктів підняли ціни на 20%: що в Україні подорожчало найбільше

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Ціни на продукти

За даними Держстату, середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в лютому 2025 року порівняно з лютим минулого року зросли на 15,2%. Подорожчали всі продукти.

а останній рік серед продуктів найбільше подорожчали вершкове масло - на 32,2%, соняшникова олія - 31,1% та овочі - на 29,4%.

Хліб подорожчав на 20,6%, молоко - на 18,3%, сир і кисломолочний сир - на 17,9%, хлібопродукти - на 17,0%.

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Ціни в Україні Державна служба статистики
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