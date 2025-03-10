Продукти в Україні за рік подорожчали на 15%, деякі - удвічі більше

Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 15,2%. Подорожчали всі продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали вершкове масло - на 32,2%, соняшникова олія - 31,1% та овочі - на 29,4%.

Хліб подорожчав на 20,6%, молоко - на 18,3%, сир і м'який сир - на 17,9%, хлібопродукти - на 17,0%.

Ціни на безалкогольні напої зросли на 15,6%, фрукти - на 14,1%, яйця - на 13,2%, риба та продукти з риби - на 13,1%, макаронні вироби - на 12,4%, макаронні вироби - на 11,2%, риба та продукти з риби - на 12,4%.

М'ясо та м'ясопродукти подорожчали на 6,8%, цукор - на 4,3%, яйця - на 1,8%.

Продуктова інфляція в Україні

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку і восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання і якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, на низці овочів і фруктів.

У січні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнилося з огляду на розширення пропозиції яєць, молока, овочів і фруктів завдяки рекордно теплій січневій погоді та активізації імпорту. Але тривало подорожчання оброблених продуктів через подальше зростання виробничих витрат на сировину, е/е, оплату праці та логістику.