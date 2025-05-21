Які продукти харчування не подорожчають у 2025 році: ТОП-5 стабільних цін

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Що не буде дорожчати у 2025 році?

Які фактори впливають на ціни?

Чи очікувати зниження вартості продуктів і коли це може статися?

ТОП-5 товарів зі стабільною ціною

Щороку вартість споживчих товарів в Україні зростає під впливом багатьох чинників. Державна служба статистики фіксує зміни вартості основних продуктів, і за останніми данними, прискорення продуктової інфляції сягнуло майже 20%.

Водночас експерти виділяють деякі групи продуктів, де зростання цін може бути менш значним або навіть можливе тимчасове здешевлення за певних умов.

Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у щомісячному звіті розповіли про те, вартість яких груп товарів демонструє стабільність.

Соняшникова олія

За даними УКАБ, соняшникова олія на початку місяця зросла в ціні на 2%. Проте, у квітні обсяги переробки соняшнику в Україні зросли на 7% порівняно з березнем, що пов'язано з сезонним збільшенням пропозиції сировини та помірним зростанням попиту на олію.

Очікується, що сировини буде достатньо для переробки, що стабілізує ціни надалі. Зазначимо, що на початку травня середня вартість олії соняшникової становила 76,7 грн за пляшку 850 мл. Це на 30% вище за минулорічну ціну.

Рис

Вартість рису тримається на одному рівні, до того ж вона нижча на 13%, ніж торік. В Україні рис переважно імпортний, тому ціни залежать від глобальних ринків.

Світові ціни на рис впали до багаторічного мінімуму, оскільки валюта Індії, найбільшого експортера рису, зміцнюється, а значні індійські запаси та високий врожай в Азії обмежують зростання цін. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), світова пропозиція рису цього року на 27% перевищує попит, що сприятиме стабільності цін.

Середня ціна на шліфований рис у травні – 50,1 грн/кг.

Молочні продукти

Як зазначають в УКАБ, на початку травня 2025 український ринок молока зберігає стабільність. Середні закупівельні ціни тримаються майже на одному рівні вже другий місяць поспіль. Коливання цін на прилавках становить 1-6% залежно від продукції.

Фото: вартість молочних продуктів буде стабільною, але не знижуватиметься (GettyImages)

Обсяг виробництва молока в Україні з січня по березень становив 1 447,3 тис. т, що на 3,5% менше, ніж у 2024 році. Прогнозується, що внутрішній попит й надалі буде слабким серед населення. При цьому суттєвого зниження цін не очікується найближчим часом.

Яйця

У першій половині року спостерігалося зростання цін, але, як і прогнозувалося, після Великодніх свят ціна на яйця почала знижуватися. За останній місяць вона впала на 5% до середньої 72,3 грн/десяток.

Очікується подальше зниження завдяки збільшенню пропозиції від домашніх господарств та теплій погоді. Загалом, яйця можуть увійти до списку продуктів зі стабільною або навіть знижуваною ціною у другій половині року.

Сезонні овочі

Ціни на овочі починають змінюватися під впливом зростання обсягів як вітчизняної продукції, так і імпорту. Вартість сезонних овочів, таких як огірки, томати, капуста, буряк, морква та картопля, впаде у сезон дозрівання і триматиметься стабільною щонайменше до настання холодів.

Зокрема, огірки за останній місяць знизились в ціні на 31%, а помідори – на 21% у роздрібних закупівлях. Це пов'язано зі збільшенням вітчизняної пропозиції з закритого ґрунту (теплиці) та стабільним імпортом. У найближчі пару тижнів ціни на огірки можуть просісти ще на 5-10%.

Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі РБК-Україна також зазначав, що подальша динаміка вартості залежатиме від погодних умов, але ціни відрізнятимуться від минулорічних.

Більше про ситуацію з цінами на овочі в Україні можна прочитати в матеріалі "Як ціни на овочі зміняться у 2025 році: прогноз на літній сезон".

Фото: овочі подешевшають влітку (GettyImages)

Прогноз щодо цін на 2025 рік

Повну стабільність цін на продукти харчування в Україні прогнозувати вкрай складно через низку факторів, серед яких війна, погодні умови, світові ціни, інфляція, логістика та енергоносії.

Національний банк України (НБУ) у своєму звіті відзначає, що продовольча інфляція в країні прискорювалася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени 2024, що позначилося на врожайності та якості продукції. Так, збільшення інфляції у квітні 2025 значною мірою було зумовлене залишковими ефектами минулорічних неврожаїв.

Однак, згідно з прогнозом НБУ, влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження і вже наприкінці року впасти нижче 10%.

Це стане можливим завдяки вичерпанню залишкових ефектів гірших торішніх урожаїв та надходженню пропозиції нового врожаю. Потенціал до стримування продовольчої інфляції за рахунок імпорту цього року також є більшим, оскільки внутрішні ціни вже набагато ближчі до світових.

"Надалі за умови, що не буде значних шоків пропозиції, продовольча інфляція повернеться до відносно низьких значень (близько 3%) завдяки поступовому нарощуванню виробництва продуктів харчування і налагодженню логістики", – зазначено в інфляційному звіті НБУ за минулий місяць.

При підготовці використовувалися: аналітичний звіт УКАБ, дані Інфляційного звіту НБУ, дані Держстату та порталу Мінфін.