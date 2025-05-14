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Від 10 до 270%. Як подорожчали найважливіші продукти в Україні за останній рік

Україна, Середа 14 травня 2025 12:00
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Від 10 до 270%. Як подорожчали найважливіші продукти в Україні за останній рік Фото: овочі сильно подорожчали в Україні, але не тільки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Минулорічний неврожай в Україні найбільше підняв ціни на овочі. Водночас інші продукти також дорожчають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, загальна інфляція у квітні прискорилася до 15,1%, продуктова - до 19,8%.

Ціни на капусту зросли за рік майже вчетверо (на 267,4%) до 49,7 гривень за кілограм. Морква подорожчала втричі (на 205,9%) до 39,0 гривень за кілограм.

Яйця подорожчали на 73,3% до 59,2 гривень за десяток, яблука - на 61,6% до 46,4 гривень за кілограм, крупа гречана - на 44,3% до 35,9 гривень за кілограм.

Пачка масла 200 грам подорожчала на 32,0% до 108,0 гривень, соняшникова олія на 40,5% до 80,2 гривень за літр. Цукор подорожчав на 10,5% до 33,4 гривень за кілограм.

Водночас сало подешевшало на 4,3% до 167,9 гривень за кілограм.

Від 10 до 270%. Як подорожчали найважливіші продукти в Україні за останній рік

Продовольча інфляція

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени 2024 року, що позначилося на врожайності, строках дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, на низці овочів і фруктів.

Як зазначили в НБУ, прискорення інфляції у квітні 2025 року значною мірою зумовлене залишковими ефектами найгірших минулорічних врожаїв.

Згідно з прогнозом НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження і вже наприкінці року впасти нижче 10%.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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