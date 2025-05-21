Какие продукты питания не подорожают в 2025 году: ТОП-5 стабильных цен

В Украине в ближайшие месяцы цены на некоторые продукты будут относительно стабильными. Речь идет прежде всего о бакалее, сезонных овощах, яйцах и молочных продуктах. Однако ситуация может меняться, ведь стоимость формируется с учетом многих факторов.
Подробнее о том, цены на какие продукты будут оставаться стабильными, – в материале РБК-Украина.
Главное:
Ежегодно стоимость потребительских товаров в Украине увеличивается под влиянием многих факторов. Государственная служба статистики фиксирует изменения стоимости основных продуктов, и по последним данным, ускорение продуктовой инфляции достигло почти 20%.
В то же время эксперты выделяют некоторые группы продуктов, где рост цен может быть менее значительным или даже возможно временное удешевление при определенных условиях.
Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в ежемесячном отчете рассказали о том, стоимость каких групп товаров демонстрирует стабильность.
Подсолнечное масло
По данным УКАБ, подсолнечное масло в начале месяца выросло в цене на 2%. Однако в апреле объемы переработки подсолнечника в Украине выросли на 7% по сравнению с мартом, что связано с сезонным увеличением предложения сырья и умеренным ростом спроса на растительное масло.
Ожидается, что сырья будет достаточно для переработки, что стабилизирует цены в дальнейшем. Отметим, что в начале мая средняя стоимость подсолнечного масла составляла 76,7 грн за бутылку 850 мл. Это на 30% выше прошлогодней цены.
Рис
Стоимость риса держится на одном уровне, к тому же она ниже на 13% прошлогодней. В Украине рис преимущественно импортный, потому цены зависят от глобальных рынков.
Мировые цены на рис упали до многолетнего минимума, поскольку валюта Индии, крупнейшего экспортера риса, укрепляется, а значительные индийские запасы и высокий урожай в Азии ограничивают рост цен. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) мировое предложение риса в этом году на 27% превышает спрос, что будет способствовать стабильности цен.
Средняя цена на шлифованный рис в мае – 50,1 грн/кг.
Молочные продукты
Как отмечают в УКАБ, в начале мая 2025 украинский рынок молока сохраняет стабильность. Средние закупочные цены держатся почти на одном уровне уже второй месяц подряд. Колебания цен на прилавках составляют 1-6% в зависимости от продукции.
Объем производства молока в Украине с января по март составил 1447,3 тыс. т, что на 3,5% меньше чем в 2024 году. Прогнозируется, что внутренний спрос и дальше будет слабым среди населения. При этом существенного снижения цен не ожидается в ближайшее время.
Яйца
В первой половине года наблюдался рост стоимости, но, как и предполагалось, после Пасхальных праздников цена на яйца начала снижаться. За последний месяц она упала на 5% до средней 72,3 грн/десяток.
Ожидается дальнейшее снижение благодаря увеличению предложения от домашних хозяйств и теплой погоде. В целом яйца могут войти в список продуктов со стабильной или даже снижающейся ценой во второй половине года.
Сезонные овощи
Цены на овощи начинают меняться под влиянием роста объемов как отечественной продукции, так и импорта. Стоимость сезонных овощей, таких как огурцы, томаты, капуста, свекла, морковь и картофель, упадет в сезон созревания и будет держаться стабильной по меньшей мере до наступления холодов.
В частности, огурцы за последний месяц упали в цене на 31%, а помидоры – на 21% в розничных закупках. Это связано с увеличением отечественного предложения с закрытого грунта (теплицы) и стабильным импортом. В ближайшие пару недель цены на огурцы могут просесть еще на 5-10%.
Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина также отмечал, что дальнейшая динамика стоимости будет зависеть от погодных условий, но цены будут отличаться от прошлогодних.
Больше о ситуации с ценами на овощи в Украине можно прочитать в материале "Как цены на овощи изменятся в 2025 году: прогноз на летний сезон".
Полную стабильность цен на продукты питания в Украине прогнозировать крайне сложно из-за ряда факторов, среди которых война, погодные условия, мировые цены, инфляция, логистика и энергоносители.
Национальный банк Украины (НБУ) в своем отчете отмечает, что продовольственная инфляция в стране ускорялась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью 2024, что сказалось на урожайности и качестве продукции. Так, увеличение инфляции в апреле 2025 в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами прошлогодних неурожаев.
Однако, согласно прогнозу НБУ, летом инфляция должна вернуться на траекторию понижения и уже в конце года упасть ниже 10%.
Это станет возможным благодаря исчерпанию остаточных эффектов худших урожаев прошлого года и поступлению предложения нового урожая. Потенциал к сдерживанию продовольственной инфляции за счет импорта в этом году также больше, поскольку внутренние цены уже гораздо ближе к мировым.
"В дальнейшем при условии, что не будет значительных шоков предложения, продовольственная инфляция вернется к относительно низким значениям (около 3%) благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания и налаживанию логистики", – говорится в инфляционном отчете НБУ за прошлый месяц.
При подготовке использовались: аналитический отчет УКАБ, данные Инфляционного отчета НБУ, данные Госстата и портала Минфин.
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