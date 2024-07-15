Які права українців не може обмежувати воєнний стан: перелік

В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення діє правовий режим воєнного стану. Цей режим дозволяє обмежувати права громадян, але не всі.
Які права українців не можуть обмежувати під час воєнного стану, розповідає РБК-Україна.
Що таке воєнний стан
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози чи відсічі збройної агресії.
Відповідно до українського законодавства, воєнний стан також передбачає тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.
Які права не можуть обмежуватися
Конституція України говорить, що під час дії правового режиму воєнного стану не можуть обмежуватися права та свободи, якіпередбачені її наступними статтями:
ст. 24 - громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом;
ст. 25 - громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство;
ст. 27 - кожна людина має невід'ємне право на життя;
ст. 28 - кожен має право на повагу до його гідності;
ст. 29 - кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність;
ст. 40 - кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;
ст. 47 - кожен має право на житло;
ст. 51 - шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка;
ст. 52 - діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним;
ст. 55 - права і свободи людини і громадянина захищаються судом;
ст. 56 - кожен має право на відшкодування коштом держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;
ст. 57 - кожному гарантується право знати свої права і обов'язки;
ст. 58 - закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи;
ст. 59 - кожен має право на професійну правничу допомогу;
ст. 60 - ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази;
ст. 61 - ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення;
ст. 62 - особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду;
ст. 63 - особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.