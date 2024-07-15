Які права українців не може обмежувати воєнний стан: перелік

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози чи відсічі збройної агресії.

Відповідно до українського законодавства, воєнний стан також передбачає тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Які права не можуть обмежуватися

Конституція України говорить, що під час дії правового режиму воєнного стану не можуть обмежуватися права та свободи, які передбачені її наступними статтями: