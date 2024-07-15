Какие права украинцев не может ограничивать военное положение: перечень

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения действует правовой режим военного положения. Этот режим позволяет ограничивать права граждан, но не все.
Какие права украинцев не могут ограничивать во время военного положения, рассказывает РБК-Украина.
Что такое военное положение
Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы или отражения вооруженной агрессии.
Согласно украинскому законодательству, военное положение также предусматривает временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц.
Какие права не могут ограничиваться
Конституция Украины говорит, что во время действия правового режима военного положения не могут ограничиваться права и свободы, которыепредусмотрены следующими статьями:
ст. 24 - граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом;
ст. 25 - гражданин не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство;
ст. 27 - каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь;
ст. 28 - каждый имеет право на уважение его достоинства;
ст. 29 - каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность;
ст. 40 - каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности;
ст. 47 - каждый имеет право на жилье;
ст. 51 - брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины;
ст. 52 - дети равны в своих правах независимо от происхождения, а также от того, рождены они в браке или вне его;
ст. 55 - права и свободы человека и гражданина защищаются судом;
ст. 56 - каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц при осуществлении ими своих полномочий;
ст. 57 - каждому гарантируется право знать свои права и обязанности;
ст. 58 - законы и другие нормативно правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица;
ст. 59 - каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь;
ст. 60 - никто не обязан выполнять явно преступные предписания или приказы;
ст. 61 - никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение;
ст. 62 - лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда;
ст. 63 - лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.