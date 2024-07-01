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Не час для відпочинку. Чому під час війни немає вихідних на державні свята

Київ, Понеділок 01 липня 2024 18:00
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Не час для відпочинку. Чому під час війни немає вихідних на державні свята Фото: чому на держсвята немає вихідних (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Минулої п'ятниці, 28 червня, Україна відзначала День Конституції, однак це державне свято було робочим днем, а не вихідним. Причина - воєнний стан, який продовжує діяти в Україні.

РБК-Україна розповідає, чому на державні свята немає вихідних та до чого тут війна в Україні.

"Сьогодні субота. Це слово на війні нічого майже не означає, Як понеділок, четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими. Однаково захищаємо державу, однаково рятуємо людей. Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що на календарі. І так до перемоги", - заявив президент Володимир Зеленський 5 березня 2022 року, на десятий день вторгнення РФ.

Дійсно, запроваджений через повномасштабне російське вторгнення воєнний стан передбачає призупинення дії низки статей Кодексу законів про працю, які регулюють питання вихідних днів.

Відтак, поки діє воєнний стан - офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає.

Але графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Це означає, що роботодавець за потреби може виводити людей на роботу в будь-який день - чи то субота, чи неділя, чи то Різдво, чи Новий рік.

Нагадаємо, у травні парламент на прохання президента продовжив дію воєнного стану в Україні. Воєнний стан буде діяти щонайменше до 11 серпня 2024 року, але може бути знову продовжений.

Під час підготовки матеріалу використовувались указ президента про запровадження воєнного стану, закон про воєнний стан, а також заява президента Володимира Зеленського.

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