Які послуги можуть бути платними у держлікарнях: Кабмін затвердив список

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 5 липня, затвердив перелік послуг, які можуть бути платними у державних лікарнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів.
"Ухвалене Урядом рішення про платні медичні послуги є необхідним кроком, спрямованим на збільшення прозорості медичної системи, а також систематизацію та унормування фінансових надходжень українських медзакладів. Це сприятиме скороченню неформальних платежів та зменшенню випадків корупційних порушень, оскільки кожен пацієнт буде чітко знати, що покривається і що не покривається програмою медичних гарантій", - зазначили у Кабміні.
За яких випадків пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги:
Також постанова визначає випадки, за яких пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги, сама ж вартість медичної послуги покриватиметься коштом програми медичних гарантій.
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