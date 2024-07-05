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Які послуги можуть бути платними у держлікарнях: Кабмін затвердив список

Ілюстративне фото: Кабмін затвердив перелік платних послуг у державних лікарнях (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 5 липня, затвердив перелік послуг, які можуть бути платними у державних лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів.

"Ухвалене Урядом рішення про платні медичні послуги є необхідним кроком, спрямованим на збільшення прозорості медичної системи, а також систематизацію та унормування фінансових надходжень українських медзакладів. Це сприятиме скороченню неформальних платежів та зменшенню випадків корупційних порушень, оскільки кожен пацієнт буде чітко знати, що покривається і що не покривається програмою медичних гарантій", - зазначили у Кабміні.

За яких випадків пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги:

  • звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;
  • надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;
  • надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;
  • надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Також постанова визначає випадки, за яких пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги, сама ж вартість медичної послуги покриватиметься коштом програми медичних гарантій.

Ідеться про:

  • надання медпослуг за місцем проживання (вдома) чи перебування пацієнта за умови, якщо це є побажанням пацієнта, а не обумовлено його медичним станом;
  • можливість самостійно обрати лікуючого лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку в стаціонарних умовах;
  • перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

Як отримати безкоштовні ліки в Україні - дізнайтеся за посиланням. Раніше повідомлялося, що таке "доступні ліки" та хто їх може отримати.

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