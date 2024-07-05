Какие услуги могут быть платными в госбольницах: Кабмин утвердил список

Кабинет министров на заседании в пятницу, 5 июля, утвердил список услуг, которые могут быть платными в государственных больницах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета Министров.
"Принятое правительством решение о платных медицинских услугах является необходимым шагом, направленным на увеличение прозрачности медицинской системы, а также систематизацию и нормирование финансовых поступлений украинских медучреждений. Это будет способствовать сокращению неформальных платежей и уменьшению случаев коррупционных нарушений, поскольку каждый пациент будет четко знать, что покрывается что не покрывается программой медицинских гарантий", - отметили в Кабмине.
В каких случаях пациенты или другие физические и юридические лица будут полностью оплачивать медицинские услуги:
Также постановление определяет случаи, при которых пациенты будут производить оплату только за дополнительные услуги, сама же стоимость медицинской услуги будет покрываться за счет программы медицинских гарантий.
Речь идет о:
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