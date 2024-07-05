Какие услуги могут быть платными в госбольницах: Кабмин утвердил список

"Принятое правительством решение о платных медицинских услугах является необходимым шагом, направленным на увеличение прозрачности медицинской системы, а также систематизацию и нормирование финансовых поступлений украинских медучреждений. Это будет способствовать сокращению неформальных платежей и уменьшению случаев коррупционных нарушений, поскольку каждый пациент будет четко знать, что покрывается что не покрывается программой медицинских гарантий", - отметили в Кабмине.

В каких случаях пациенты или другие физические и юридические лица будут полностью оплачивать медицинские услуги:

обращение пациента без направления врача, кроме случаев, когда направление не требуется в соответствии с законодательством;

предоставление медуслуг заведениями здравоохранения по договорам с юридическими лицами;

предоставление медуслуг в учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами пациентам, не относящимся к прикрепленному контингенту;

предоставление медуслуг, не покрываемых по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Также постановление определяет случаи, при которых пациенты будут производить оплату только за дополнительные услуги, сама же стоимость медицинской услуги будет покрываться за счет программы медицинских гарантий.

Речь идет о:

предоставление медуслуг по месту жительства (дома) или пребывания пациента при условии, если это пожелание пациента, а не обусловлено его медицинским состоянием;

возможность самостоятельно выбрать лечащего врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационарных условиях;

пребывание в палате с повышенным комфортом и сервисом по запросу пациента.

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