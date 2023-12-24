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У Мінцифри зробили заяву на тлі чуток про повістки в "Дії"

Київ, Неділя 24 грудня 2023 10:04
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У Мінцифри зробили заяву на тлі чуток про повістки в "Дії" Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Повісток для військовозобов'язаних на платформі держпослуг "Дія" не буде ніколи. В Мінцифри зробили заяву на тлі нових чуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", - написав він у Telegram-каналі.

Що відомо про нові чутки щодо "повісток в Дії"

Нагадаємо, напередодні Телеграм-канали почали активно ширити інформацію про те, що в Україні наприкінці грудня "почнуть працювати блок-пости щодо вручення повісток". Крім того, вони писали, що "скоро нібито з'являться повістки у "Дії".

Джерелом повідомлення став колишній радник мера Івано-Франківська, військового 72-ї бригади Назарія Кішака.

Втім, офіційно така інформація не підтверджувалася.

Додамо, що подібні чутки неодноразово ширилися мережею. Втім, в інтерв'ю РБК-Україна міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже наголошував, що повістки військовозобов'язаним через "Дію" не надсилатимуть. Крім того, таке нововведення навіть не планується. Інтерв'ю з міністром можна прочитати за посиланням.

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Михайло Федоров Дия
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