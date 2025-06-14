5 неперевершених парфумів для жінок 40+: аромати, які розкриють красу

Знайдіть свій ідеальний аромат, що підкреслить вашу зрілу красу та неповторний стиль після 40 років. Відкрийте для себе добірку розкішних парфумів, які стануть вашою візитною карткою, додадуть впевненості та залишать незабутній шлейф елегантності.

РБК-Україна пропонує вам 5 найкращих ароматів для жінок після 40 років, які розкриють вашу красу.

Chanel Coco Mademoiselle

Цей аромат вже став класикою, і не дарма. Він ідеально підходить для жінки 40+, оскільки поєднує в собі свіжість та елегантність. Композиція відкривається яскравими цитрусовими нотами апельсина, які переходять у серце з троянди та жасмину, а база з пачулі, ветиверу та мускусу надає аромату глибини, чуттєвості та неперевершеної стійкості.

Coco Mademoiselle - це аромат успішної, сучасної жінки, яка випромінює впевненість, але при цьому зберігає свою жіночність та легкість. Він універсальний: підійде як для офісного середовища, так і для вечірнього виходу.

Baccarat Rouge 540

Це аромат, який став справжнім символом статусу. Він відкривається унікальним поєднанням шафрану та жасмину. У серці парфуму розкриваються амбра та деревина, створюючи теплу, глибоку композицію. Це вибір жінок, які хочуть виділятися навіть у натовпі.

Tom Ford Black Orchid

Цей парфум створений для того, щоб спокушати. Жінка після 40 років він прийдеться до душі. Насичена композиція починається з трюфеля, чорного перцю та іланг-ілангу. У серці аромату - рідкісна чорна орхідея, а база зачаровує шоколадом, ваніллю та пачулі. Це ідеальний вибір для вечірніх виходів і романтичних побачень.

For Her Eau de Toilette – Narciso Rodriguez

Парфум, який сподобається майже усім! Парфумерну композицію склали з квітково-амбрового букета й рідкісних мускусних ноток, приправивши деревним присмаком. У ній гармонійно поєднуються суперечливі відтінки: від усеосяжної пристрасті до чуттєвої ніжності.

Аромат помістили в надзвичайно простий флакон, виконаний у чорному кольорі. При цьому упаковка представлена ​​в рожевих тонах.

Shalimar Guerlain

Легендарний аромат від Дому Guerlain, парфумована вода Shalimar огортає неперевершеним шлейфом спокусливої чуттєвості в культовому флаконі, який став символом великої любовної історії. Цей найвідоміший східний аромат у світі парфумерії втілює жіночність із ноткою спокуси.

Починаючи з 2020-х років, східні аромати стали відомими як амброві. Shalimar, названий на честь "храму кохання" на санскриті, був натхненний пристрасною історією кохання між падишахом Шах-Джаханом і його дружиною Мумтаз-Махал, символізуючи обіцянку вічного кохання.



