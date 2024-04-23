Які обмеження для чоловіків за кордоном в новому законі про мобілізацію: перелік

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Оновлення даних за кордоном

Згідно з новим законом про мобілізацію, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону уточнити свої облікові дані.

І у разі, якщо така особа перебуває за кордоном, вона може здійснити це трьома способами на вибір, а саме:

дистанційно електронною поштою,

на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК, у якому перебуває на військовому обліку,

через електронний кабінет (зазначимо, що реєстрація в е-кабінеті військовозобов'язаного буде добровільною, але він буде доступний всім).

Крім того, у законі йдеться, що громадяни України, які зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, повинні будуть стати на військовий облік протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, що визначатиме особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Консульські послуги

У законі чітко прописано, що вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України під час воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані військового обліку у належний строк, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.

Але є вийнятки, ці обмеження не застосовуються якщо мова йде про:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну,

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства,

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військово-обліковий документ при перетині кордону

Також період дії воєнного стану українські чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх на вимогу уповноваженого представника районного (міського) ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.