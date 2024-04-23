Какие ограничения для мужчин за границей в новом законе о мобилизации: перечень

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Обновление данных за границей

Согласно новому закону о мобилизации, граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона уточнить свои учетные данные .

И в случае, если такое лицо находится за границей, оно может осуществить это тремя способами на выбор, а именно:

дистанционно по электронной почте,

на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК, на котором состоит на военном учете,

через электронный кабинет (отметим, что регистрация в е-кабинете военнообязанного будет добровольной, но она будет доступна всем).

Кроме того, в законе говорится, что граждане Украины, которые сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, должны будут встать на военный учет в течение 30 дней с даты вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, что будет определять особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей.

Консульские услуги

В законе четко прописано, что совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины во время военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили персональные данные военного учета в положенный срок, осуществляется при одновременном их обновлении.

Но есть исключения, эти ограничения не применяются, если речь идет о:

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину,

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства,

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Военно-учетный документ при пересечении границы

Также период действия военного положения украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.