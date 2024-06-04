Які нові схеми придумали ухилянти та скільки коштують "послуги": відповідь Рубеля

Найбільш популярною схемою серед ухилянтів залишається варіант з річкою Тиса. Після оновлення законопроєкту про мобілізацію вартість "послуг" сягає десятків тисяч доларів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Андрій Рубель.
Як відзначив Рубель, загалом схем існує дуже багато, втім варіант з Тисою - найулюбленіший серед ухилянтів.
Здебільшого до організації схеми причетні мешканці прикордонних регіонів, які й шукають "клієнтів". У тому ж числі місцеві добре орієнтуються та знають кордон. Схема здебільшого полягає в тому, що:
Декому вдається втекти з країни, втім багатьох затримують правоохоронці чи прикордонники.
Водночас поруч із мешканцями прикордонних територій, є кримінальний світ, який також бажає наживатись на схемах.
"Буквально пару тижнів тому ми затримали "кримінальних авторитетів", що брали участь у "сходці" трьох конкуруючих кланів, які вирішували питання щодо перерозподілу сфер злочинного впливу та контролю за групами, які займаються незаконним переправленням осіб через кордон", - розповів Рубель.
Загалом усі схеми апріорі є незаконними. Їх можна поділити на нелегальні, а також ті, яким надають виду законності.
Якщо говорити про незаконні, то здебільшого це випадки зі спробою перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску: у гідрокостюмах або ж човном через річки, лісосмугами та інші.
Ті випадки, яким надають виду законності, полягають у тому, що зловмисники намагаються в незаконний спосіб організувати законні підстави для виїзду. Мова йде про:
Лише від початку 2024 року відкрито 161 кримінальне провадження відносно 519 осіб.
Після оновлення законопроєкту про мобілізацію, "послуги" зловмисників суттєво зросли у ціні. Раніше вартість становила близько 4-5 тисяч доларів, але сьогодні ціна може сягати й 20 тисяч доларів.
З 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Загалом було внесено багато змін про які варто знати усім військовозобов'язаним громадянам. Серед одних з головних вимог є зобов'язання щодо оновлення облікових даних. Дедлайном було визначено 16 липня 2024 року.
Станом на сьогодні, 4 червня, дані оновили 1,371 млн українців. Серед них 190 тисяч жінок.
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