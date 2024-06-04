Які нові схеми придумали ухилянти та скільки коштують "послуги": відповідь Рубеля

Як відзначив Рубель, загалом схем існує дуже багато, втім варіант з Тисою - найулюбленіший серед ухилянтів.

Схема з Тисою

Здебільшого до організації схеми причетні мешканці прикордонних регіонів, які й шукають "клієнтів". У тому ж числі місцеві добре орієнтуються та знають кордон. Схема здебільшого полягає в тому, що:

ухилянт добирається до заздалегідь домовленої точки;

місцеві переводять його лісом або ж перевозять через кордон.

Декому вдається втекти з країни, втім багатьох затримують правоохоронці чи прикордонники.

Водночас поруч із мешканцями прикордонних територій, є кримінальний світ, який також бажає наживатись на схемах.

"Буквально пару тижнів тому ми затримали "кримінальних авторитетів", що брали участь у "сходці" трьох конкуруючих кланів, які вирішували питання щодо перерозподілу сфер злочинного впливу та контролю за групами, які займаються незаконним переправленням осіб через кордон", - розповів Рубель.

Які види схем існують

Загалом усі схеми апріорі є незаконними. Їх можна поділити на нелегальні, а також ті, яким надають виду законності.

Якщо говорити про незаконні, то здебільшого це випадки зі спробою перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску: у гідрокостюмах або ж човном через річки, лісосмугами та інші.

Ті випадки, яким надають виду законності, полягають у тому, що зловмисники намагаються в незаконний спосіб організувати законні підстави для виїзду. Мова йде про:

одруження на жінках з інвалідністю, або з тими, хто має трьох та більше дітей;

працевлаштування на стратегічних підприємствах та подальше оформлення відрядження;

сприяння в отриманні отримання груп інвалідності через ВЛК та МСЕК тощо.

Лише від початку 2024 року відкрито 161 кримінальне провадження відносно 519 осіб.

Ціни на "послуги" зросли

Після оновлення законопроєкту про мобілізацію, "послуги" зловмисників суттєво зросли у ціні. Раніше вартість становила близько 4-5 тисяч доларів, але сьогодні ціна може сягати й 20 тисяч доларів.

Оновлення закону про мобілізацію

З 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Загалом було внесено багато змін про які варто знати усім військовозобов'язаним громадянам. Серед одних з головних вимог є зобов'язання щодо оновлення облікових даних. Дедлайном було визначено 16 липня 2024 року.

Станом на сьогодні, 4 червня, дані оновили 1,371 млн українців. Серед них 190 тисяч жінок.