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Дані через "Резерв+" оновили 190 тисяч жінок: хто вніс інформацію до застосунку

Україна, Вівторок 04 червня 2024 09:54
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Дані через "Резерв+" оновили 190 тисяч жінок: хто вніс інформацію до застосунку Фото: дані в Резерв+ оновили близько 190 тисяч жінок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Через мобільний додаток "Резерв+" свої дані оновили 1 371 000 українців. Серед них - 190 тисяч жінок.

Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як зауважив Лазуткін, серед людей, які мешкають за кордоном, свої дані оновили понад 18 тисяч.

При цьому серед всіх людей, які оновили дані через "Резерв+", 164 тисячі - це заброньовані.

Свої дані також внесли понад 153 тисячі призовників та 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

"Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком "Резерв+" уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина", - повідомив Лазуткін.

"Резерв+"

Нагадаємо, що застосунок "Резерв+" було запущено напередодні. Він надає можливість увійти до електронного кабінету військовозобов'язаного й уточнити свої дані у дистанційному форматі.

Напередодні заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин пояснював, що означають ті, чи інші статуси у застосунку.

Також ми повідомляли про те, що завдяки оновленим даним у "Резерв+" близько 700 тисяч військовозобов'язаних були зняті з безпідставного "розшуку".

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