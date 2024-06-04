Дані через "Резерв+" оновили 190 тисяч жінок: хто вніс інформацію до застосунку

Через мобільний додаток "Резерв+" свої дані оновили 1 371 000 українців. Серед них - 190 тисяч жінок.

Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як зауважив Лазуткін, серед людей, які мешкають за кордоном, свої дані оновили понад 18 тисяч.

При цьому серед всіх людей, які оновили дані через "Резерв+", 164 тисячі - це заброньовані.

Свої дані також внесли понад 153 тисячі призовників та 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

"Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком "Резерв+" уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина", - повідомив Лазуткін.