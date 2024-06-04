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Какие новые схемы придумали уклонисты и сколько стоят "услуги": ответ Рубеля

Фото: Андрей Рубель, начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Наиболее популярной схемой среди уклонистов остается вариант с рекой Тиса. После обновления законопроекта о мобилизации стоимость "услуг" достигает десятков тысяч долларов.

Об этом в интервью рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

Как отметил Рубель, в целом схем существует очень много, впрочем, вариант с Тисой - самый любимый среди уклонистов

Схема с Тисой 

В основном к организации схемы причастны жители приграничных регионов, которые и ищут "клиентов". В том же числе местные хорошо ориентируются и знают границу. Схема в основном заключается в том, что: 

  • уклонист добирается до заранее оговоренной точки; 
  • местные переводят его по лесу или перевозят через границу. 

Некоторым удается сбежать из страны, впрочем, многих задерживают правоохранители или пограничники. 

В то же время рядом с жителями приграничных территорий, есть криминальный мир, который также желает наживаться на схемах.  

"Буквально пару недель назад мы задержали "криминальных авторитетов", участвовавших в "сходке" трех конкурирующих кланов, которые решали вопрос о перераспределении сфер преступного влияния и контроля за группами, которые занимаются незаконной переправкой лиц через границу", - рассказал Рубель. 

Какие виды схем существуют 

В целом все схемы априори являются незаконными. Их можно разделить на нелегальные, а также те, которым придают вид законности. 

Если говорить о незаконных, то в основном это случаи с попыткой пересечь границу вне официальных пунктов пропуска: в гидрокостюмах или на лодке через реки, лесополосами и другие. 

Те случаи, которым придают вид законности, заключаются в том, что злоумышленники пытаются незаконным способом организовать законные основания для выезда. Речь идет о: 

  • женитьбе на женщинах с инвалидностью, или с теми, кто имеет трех и более детей; 
  • трудоустройство на стратегических предприятиях и дальнейшее оформление командировки; 
  • содействие в получении получения групп инвалидности через ВВК и МСЭК и тому подобное.

Только с начала 2024 года открыто 161 уголовное производство в отношении 519 человек. 

Цены на "услуги" выросли 

После обновления законопроекта о мобилизации, "услуги" злоумышленников существенно выросли в цене. Ранее стоимость составляла около 4-5 тысяч долларов, но сегодня цена может достигать и 20 тысяч долларов

Обновление закона о мобилизации 

С 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. В общем было внесено много изменений о которых следует знать всем военнообязанным гражданам. Среди одних из главных требований является обязательство по обновлению учетных данных. Дедлайном было определено 16 июля 2024 года. 

По состоянию на сегодня, 4 июня, данные обновили 1,371 млн украинцев. Среди них 190 тысяч женщин.

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