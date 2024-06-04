Какие новые схемы придумали уклонисты и сколько стоят "услуги": ответ Рубеля

Как отметил Рубель, в целом схем существует очень много, впрочем, вариант с Тисой - самый любимый среди уклонистов.

Схема с Тисой

В основном к организации схемы причастны жители приграничных регионов, которые и ищут "клиентов". В том же числе местные хорошо ориентируются и знают границу. Схема в основном заключается в том, что:

уклонист добирается до заранее оговоренной точки;

местные переводят его по лесу или перевозят через границу.

Некоторым удается сбежать из страны, впрочем, многих задерживают правоохранители или пограничники.

В то же время рядом с жителями приграничных территорий, есть криминальный мир, который также желает наживаться на схемах.

"Буквально пару недель назад мы задержали "криминальных авторитетов", участвовавших в "сходке" трех конкурирующих кланов, которые решали вопрос о перераспределении сфер преступного влияния и контроля за группами, которые занимаются незаконной переправкой лиц через границу", - рассказал Рубель.

Какие виды схем существуют

В целом все схемы априори являются незаконными. Их можно разделить на нелегальные, а также те, которым придают вид законности.

Если говорить о незаконных, то в основном это случаи с попыткой пересечь границу вне официальных пунктов пропуска: в гидрокостюмах или на лодке через реки, лесополосами и другие.

Те случаи, которым придают вид законности, заключаются в том, что злоумышленники пытаются незаконным способом организовать законные основания для выезда. Речь идет о:

женитьбе на женщинах с инвалидностью, или с теми, кто имеет трех и более детей;

трудоустройство на стратегических предприятиях и дальнейшее оформление командировки;

содействие в получении получения групп инвалидности через ВВК и МСЭК и тому подобное.

Только с начала 2024 года открыто 161 уголовное производство в отношении 519 человек.

Цены на "услуги" выросли

После обновления законопроекта о мобилизации, "услуги" злоумышленников существенно выросли в цене. Ранее стоимость составляла около 4-5 тысяч долларов, но сегодня цена может достигать и 20 тысяч долларов.

Обновление закона о мобилизации

С 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. В общем было внесено много изменений о которых следует знать всем военнообязанным гражданам. Среди одних из главных требований является обязательство по обновлению учетных данных. Дедлайном было определено 16 июля 2024 года.

По состоянию на сегодня, 4 июня, данные обновили 1,371 млн украинцев. Среди них 190 тысяч женщин.