Які нові ракети може отримати Україна та чи будуть "Томагавки": що каже експерт

Україна може отримати два нових типи ракет від США - JASSM та JASSM-ER. А от з "Томагавками" є певні складнощі.

"Якщо ми отримаємо "Томагавки", то американцям доведеться програмувати їх політ до цілей. Якщо JASSM, ситуація простіша. По-перше, мала дальність. По-друге, по-друге, ці системи донаведення через сканування поверхні під собою, там набагато простіша система", - сказав Романенко.

За його словами, Україна сама могла б створити такі ракети, але потрібні цифрові карти місцевості, щоб запрограмувати політ.

"Сучасна крилата ракета ж не летить просто по GPS. Поставили перешкоду GPS і все, ракета вартістю мільйон доларів, полетіла в божий світ. Десь та й впаде, як вичерпається паливо. Потрібна більш досконалі системи для цього, більш захищені системи", - пояснив експерт.

Він зазначив, що до цих систем потрібно буде ще постійно стала і достатньо повне наповнення цих систем розвідувальною інформацією та інформацією щодо рельєфу місцевості на маршруту польоті до цілі.

"Якщо цей комплекс ми отримаємо, можна говорити про "Томагавки". Тобто, якщо нема, хоч однієї складової з цього, нема сенсу говорити про "Томагавки". І взагалі, на мій погляд, "Томагавки" - це просто тому, що важко вимовляти слово JASSM. А під "Томагавками" розуміються більш прості ракети. Оці JASSM звичайні на дальність 360 км, і JASSM-ER на дальність десь 950 км. Тобто обидва ці типи, можна сказати, реально, що ми зможемо їх отримати", - додав Романенко.