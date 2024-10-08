Які населені пункти на Донбасі можуть стати цілями для Росії після Вугледара: відповідь експерта

За словами Мусієнка, головною метою ворога на напрямку після окупації Вугледара, є Курахове. Росіяни можуть спробувати підійти до нього та спробувати взяти в напівоточення.

Зокрема він нагадав, що менше ніж рік тому, коли росіяни наступали після захоплення Мар'їнки, могло створитися враження про просування на Курахове без загрози для Вугледара.

"Але вони не пропустили Вугледар. Тому, думаю, якщо і наступатимуть на Велику Новосілку, то щоб відтягнути наші сили. Але сконцентруються на охоплюючій операції в районі Курахового", - додав він.

Вихід ЗСУ із Вугледару

Сили оборони України офіційно підтвердили, що покинули Вугледар 2 жовтня. Відомо, що ворог робив все можливе для захоплення міста, внаслідок чого українські підрозділи зазнали значного виснаження через флангові атаки.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення як виважений крок, спрямований на збереження життя військових.

Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів про деталі виходу Сил оборони з Вугледару. Він зазначив, що евакуація поранених була непростою, але її реалізація дозволила зменшити втрати, наскільки це було можливим.