Які медичні послуги можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря: роз’яснення

Сімейний лікар може безкоштовно проводити медичні огляди, призначати аналізи та діагностику (загальний аналіз крові, рівень холестерину, глюкози, ВІЛ, вірусні гепатити), а також виконувати інструментальні обстеження, такі як електрокардіографія, вимірювання гостроти зору, пікфлоуметрія та інші тести.

Крім того, лікар займається лікуванням поширених хвороб, травм і отруєнь, контролює хронічні захворювання та надає невідкладну допомогу. Важливою частиною роботи є профілактика: сімейний лікар може проводити щеплення, спостерігати за здоров’ям дітей та вагітних, а також направляти до спеціалістів за необхідності.

Крім основних послуг, лікар також направляє на безоплатні профілактичні обстеження:

гіпертонія (від 40 років) - кожні 2 роки, за факторами ризику (куріння, зайва вага) - щорічно;

цукровий діабет (від 45 років) - раз на рік;

рак молочної залози (жінки 50–69 років) - мамографія раз на 2 роки, за факторами ризику - з 40 років;

колоректальний рак (50–75 років) - обстеження раз на 2 роки, за факторами ризику - щорічно;

рак простати (чоловіки 50+) - раз на 2 роки; за спадковими факторами - щорічно з 40–45 років;

туберкульоз (за групами ризику) - щорічно.

Регулярні профілактичні огляди допомагають виявляти приховані загрози здоров’ю. Не забувайте оновлювати свої дані у лікаря та дотримуватися календаря щеплень для запобігання розвитку серйозних захворювань.