Какие медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача: разъяснение

Семейный врач - это основной медицинский специалист, который помогает контролировать здоровье и своевременно выявлять заболевания. Подписав декларацию с врачом, пациенты имеют право на бесплатные медицинские услуги.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой областной государственной администрации рассказывает, какие услуги можно получить бесплатно.
Семейный врач может бесплатно проводить медицинские осмотры, назначать анализы и диагностику (общий анализ крови, уровень холестерина, глюкозы, ВИЧ, вирусные гепатиты), а также выполнять инструментальные обследования, такие как электрокардиография, измерение остроты зрения, пикфлоуметрия и другие тесты.
Кроме того, врач занимается лечением распространенных болезней, травм и отравлений, контролирует хронические заболевания и оказывает неотложную помощь. Важной частью работы является профилактика: семейный врач может проводить прививки, наблюдать за здоровьем детей и беременных, а также направлять к специалистам при необходимости.
Кроме основных услуг, врач также направляет на бесплатные профилактические обследования:
Регулярные профилактические осмотры помогают выявлять скрытые угрозы здоровью. Не забывайте обновлять свои данные у врача и придерживаться календаря прививок для предотвращения развития серьезных заболеваний.
Ранее РБК-Украина писало, почему стоит выбирать семейного врача для себя. Так, он имеет полную информацию о здоровье пациента, может предоставлять консультации, лечить и направлять к специалистам. Семейный врач также осуществляет вакцинацию и предоставляет бесплатные медицинские услуги, если заключена декларация. Кроме того, пациент может выбрать нового врача в случае изменения места жительства или потери предыдущего контакта с врачом.
Напомним, в Украине большинство людей имеют своего семейного врача, однако для детей до 14 лет декларацию подписывают их родители. Мы рассказывали, как заключить декларацию с семейным врачом для ребенка.
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