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Чому варто обрати собі сімейного лікаря: пояснення МОЗ

Україна, Неділя 15 вересня 2024 22:28
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Чому варто обрати собі сімейного лікаря: пояснення МОЗ Фото: навіщо обирати сімейного лікаря (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Українці можуть отримувати медичну допомогу навіть не маючи підписаної декларації з сімейним лікарем. Тоді постає питання, навіщо ж сімейний лікар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

Сімейний лікар - це професіонал, що отримав спеціалізовану багатопрофільну підготовку з надання первинної медико-санітарної допомоги членам родини будь-якого віку та статі. Водночас він знається на різних сферах медицини та відповідає за здоров’я кожного члена сім’ї.

Аргументи на користь сімейного лікаря:

  • сімейний лікар має найповнішу інформацію про ваш стан здоров’я, тому якнайкраще надасть медичну допомогу або визначить фахівця вузького профілю, який допоможе саме у вашій проблемі;
  • сімейний лікар не тільки лікує. З ним можна обговорити будь-які питання щодо здоровʼя всіх членів родини. Наприклад, про харчування чи здоровий сон;
  • у сімейного лікаря можна безплатно вакцинуватися відповідно до Національного календаря щеплень;
  • сімейний лікар може поставити діагноз і призначити лікування, а також, у разі потреби, призначити додаткове обстеження або додаткову консультацію;
  • всі консультації та направлення на обстеження від сімейного лікаря для пацієнта є безплатними.

Щоб отримати можливість звертатися до сімейного лікаря за безплатними послугами, потрібно укласти з ним декларацію.

Якщо через війну ви змушені були покинути свою домівку або ж втратили контакт із попереднім лікарем, ви завжди можете укласти декларацію з новим лікарем. І навіть у приватній клініці, якщо вона співпрацює з Національною службою охорони здоров’я.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.

Крім того, ми писали, як правильно спілкуватись із сімейним лікарем.

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