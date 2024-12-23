За які медичні послуги доведеться платити українцям із 1 січня 2025 року: перелік

Які послуги стануть платними

У МОЗ пояснюють, що платними стануть послуги, які не входять до Програми медичних гарантій, витрати на які покриває держава. Серед таких:

звернення без направлення лікаря, за винятком випадків, коли направлення не вимагається

медичні послуги за договорами з юридичними особами

послуги в закладах сектору безпеки і оборони або Державного управління справами для пацієнтів, які не належать до прикріпленого контингенту

Крім того, пацієнти оплачуватимуть додаткові послуги:

надання медичної допомоги вдома за бажанням пацієнта, якщо це не зумовлено його медичним станом

можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги

перебування в палатах із підвищеним рівнем комфорту за запитом пацієнта

Як безоплатно отримати медичні послуги

Водночас медична допомога в межах Програми медичних гарантій залишається безоплатною, але в деяких випадках для її отримання необхідне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Без направлення українці можуть отримувати первинну та екстрену медичну допомогу, а також звертатися до таких спеціалістів, як акушер-гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр, фтизіатр або лікар, у якого пацієнт перебуває під наглядом через хронічне захворювання.

МОЗ наголосило, що всі платні послуги повинні бути чітко визначені та оприлюднені закладами охорони здоров’я. Інформацію про їхній перелік і вартість необхідно розмістити на офіційних сайтах лікарень і на інформаційних стендах.

Оплата за такі послуги здійснюватиметься виключно безготівковим способом, а сам факт надання платної медичної допомоги має бути оформлений офіційними документами та внесений до електронної системи охорони здоров’я.