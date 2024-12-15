Як безоплатно зробити МРТ головного мозку в Україні: роз'яснення НСЗУ

В Україні МРТ головного мозку призначає лікар, зважаючи на стан чи діагноз людини. Для такої діагностики пацієнту надається направлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

"З направленням обстеження можна пройти безоплатно в закладах, які мають відповідний договір на пакет НСЗУ та власне томограф", - розповіли в НСЗУ.

Там зазначили, що в Україні і військові, і цивільні мають право на безоплатне обстеження за Програмою медичних гарантій за однаковим маршрутом:

наявність направлення;

пошук медзакладу;

запис на обстеження.

Однак якщо випадок не є терміновим, то до очікування експертизи треба поставитися із розумінням.

Дізнатися адресу та контакти закладів, в яких можна безоплатно зробити МРТ головного мозку допоможе: