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Як безоплатно зробити МРТ головного мозку в Україні: роз'яснення НСЗУ

Неділя 15 грудня 2024 23:07
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Як безоплатно зробити МРТ головного мозку в Україні: роз'яснення НСЗУ Ілюстративне фото: українцям розповіли, як отримати направлення на МРТ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні МРТ головного мозку призначає лікар, зважаючи на стан чи діагноз людини. Для такої діагностики пацієнту надається направлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

"З направленням обстеження можна пройти безоплатно в закладах, які мають відповідний договір на пакет НСЗУ та власне томограф", - розповіли в НСЗУ.

Там зазначили, що в Україні і військові, і цивільні мають право на безоплатне обстеження за Програмою медичних гарантій за однаковим маршрутом:

  • наявність направлення;
  • пошук медзакладу;
  • запис на обстеження.

Однак якщо випадок не є терміновим, то до очікування експертизи треба поставитися із розумінням.

Дізнатися адресу та контакти закладів, в яких можна безоплатно зробити МРТ головного мозку допоможе:

  • оператор контакт-центру за номером 16-77;
  • також ви можете знайти такі заклади на сайті НСЗУ.

Раніше РБК-Україна писало про те, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.

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