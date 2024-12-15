Як безоплатно зробити МРТ головного мозку в Україні: роз'яснення НСЗУ
В Україні МРТ головного мозку призначає лікар, зважаючи на стан чи діагноз людини. Для такої діагностики пацієнту надається направлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
"З направленням обстеження можна пройти безоплатно в закладах, які мають відповідний договір на пакет НСЗУ та власне томограф", - розповіли в НСЗУ.
Там зазначили, що в Україні і військові, і цивільні мають право на безоплатне обстеження за Програмою медичних гарантій за однаковим маршрутом:
- наявність направлення;
- пошук медзакладу;
- запис на обстеження.
Однак якщо випадок не є терміновим, то до очікування експертизи треба поставитися із розумінням.
Дізнатися адресу та контакти закладів, в яких можна безоплатно зробити МРТ головного мозку допоможе:
- оператор контакт-центру за номером 16-77;
- також ви можете знайти такі заклади на сайті НСЗУ.
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