За какие медицинские услуги придется платить украинцам с 1 января 2025 года: перечень

Начиная с 1 января 2025 года государственные и коммунальные учреждения здравоохранения начнут предоставлять отдельные медицинские услуги за оплату. Такое решение было принято Кабинетом Министров Украины летом 2024 года, чтобы повысить прозрачность финансовых процессов в медицинской системе и минимизировать неформальные платежи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство здравоохранения.
В Минздраве объясняют, что платными станут услуги, которые не входят в Программу медицинских гарантий, расходы на которые покрывает государство. Среди таких:
Кроме того, пациенты будут оплачивать дополнительные услуги:
В то же время медицинская помощь в рамках Программы медицинских гарантий остается бесплатной, но в некоторых случаях для ее получения необходимо направление от семейного или лечащего врача. Без направления украинцы могут получать первичную и экстренную медицинскую помощь, а также обращаться к таким специалистам, как акушер-гинеколог, психиатр, нарколог, стоматолог, педиатр, фтизиатр или врач, у которого пациент находится под наблюдением из-за хронического заболевания.
Минздрав подчеркнул, что все платные услуги должны быть четко определены и обнародованы учреждениями здравоохранения. Информацию об их перечне и стоимости необходимо разместить на официальных сайтах больниц и на информационных стендах.
Оплата за такие услуги будет осуществляться исключительно безналичным способом, а сам факт оказания платной медицинской помощи должен быть оформлен официальными документами и внесен в электронную систему здравоохранения.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие медицинские услуги являются бесплатными при наличии направления от семейного врача. В пакет "Первичной медицинской помощи" входят: лабораторная диагностика (общие анализы крови и мочи, анализы на глюкозу и холестерин, быстрые тесты), инструментальная диагностика (ЭКГ, контроль функциональной работы легких, измерение остроты зрения, осмотр слухового хода и барабанной перепонки). При этом НСЗУ напоминает: обследования, предусмотренные пакетом, являются бесплатными независимо от того, пациент обслуживается в коммунальном или частном учреждении, или у врача-ФЛП.
Также мы писали, что в Украине МРТ головного мозга проводят по направлению врача, которое выдается с учетом состояния или диагноза пациента. С таким направлением диагностика является бесплатной в учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ на соответствующий пакет услуг и оборудованы томографом. Как пояснили в НСЗУ, и военные, и гражданские могут пройти обследование по Программе медицинских гарантий по одинаковому маршруту: получить направление, выбрать медучреждение с нужным оборудованием, записаться на обследование.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.