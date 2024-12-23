За какие медицинские услуги придется платить украинцам с 1 января 2025 года: перечень

Какие услуги станут платными

В Минздраве объясняют, что платными станут услуги, которые не входят в Программу медицинских гарантий, расходы на которые покрывает государство. Среди таких:

обращение без направления врача, за исключением случаев, когда направление не требуется

медицинские услуги по договорам с юридическими лицами

услуги в учреждениях сектора безопасности и обороны или Государственного управления делами для пациентов, которые не относятся к прикрепленному контингенту

Кроме того, пациенты будут оплачивать дополнительные услуги:

оказание медицинской помощи на дому по желанию пациента, если это не обусловлено его медицинским состоянием

возможность выбрать врача для плановой специализированной помощи

пребывание в палатах с повышенным уровнем комфорта по запросу пациента

Как бесплатно получить медицинские услуги

В то же время медицинская помощь в рамках Программы медицинских гарантий остается бесплатной, но в некоторых случаях для ее получения необходимо направление от семейного или лечащего врача. Без направления украинцы могут получать первичную и экстренную медицинскую помощь, а также обращаться к таким специалистам, как акушер-гинеколог, психиатр, нарколог, стоматолог, педиатр, фтизиатр или врач, у которого пациент находится под наблюдением из-за хронического заболевания.

Минздрав подчеркнул, что все платные услуги должны быть четко определены и обнародованы учреждениями здравоохранения. Информацию об их перечне и стоимости необходимо разместить на официальных сайтах больниц и на информационных стендах.

Оплата за такие услуги будет осуществляться исключительно безналичным способом, а сам факт оказания платной медицинской помощи должен быть оформлен официальными документами и внесен в электронную систему здравоохранения.