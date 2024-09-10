Які ліміти на зняття готівки в Україні: правила всіх банків

Умови та ліміти щодо зняття готівки в банкоматах різних банків України мають низку відмінностей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного банку України.
Згідно з інформацією НБУ, впродовж першої половини 2024 року банкоматна мережа в Україні майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів. При цьому кількість активних платіжних карток і безконтактних платіжних карток серед користувачів збільшується.
Тим часом умови зняття готівки у банкоматах різних банків (для всіх карток будь-якого банку) дещо різняться:
Уточнюється також, що "А-Банк" - не має банкоматної мережі.
Умови зняття готівки у різних банкоматах (інфографіка: bank.gov.ua)
Згідно з оприлюдненою НБУ статистикою, українці віддають перевагу безготівковим і безконтактним розрахункам платіжними картками.
Так, впродовж першого півріччя 2024 року кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та поза її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 4 123 млн шт., а їхня сума - 3 093,1 млрд грн.
З них безготівковими були 3 887,8 млн операцій на загальну суму 1 995,5 млрд грн (тобто понад 94% операцій з платіжними картками - безготівкові).
Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки:
Перекази з картки на картку в першому півріччі 2024 року становили третину за сумою (32,2%) та майже десятину за кількістю (8,5%).
Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,4% за сумою та 13,6% за кількістю.
Зазначається також, що впродовж цього періоду середня сума однієї операції становила:
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні запустили послугу "готівка на касі", що дозволяє зняти кошти з банківської картки (від 500 грн) під час покупки товарів.
Згодом ми розповідали, що готівку на касах супермаркетів видаватимуть за новими правилами.
Так, у межах надання послуги "готівка на касі" НБУ доручив суб'єктам господарювання видавати держателю платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.
Крім того, НБУ встановив, що підприємства мають право тримати у своїх касах у позаробочий час готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт.
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