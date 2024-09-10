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Які ліміти на зняття готівки в Україні: правила всіх банків

У різних банкоматах існують різні ліміти на зняття готівки (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Умови та ліміти щодо зняття готівки в банкоматах різних банків України мають низку відмінностей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного банку України.

Що відомо про ліміти на зняття готівки в Україні

Згідно з інформацією НБУ, впродовж першої половини 2024 року банкоматна мережа в Україні майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів. При цьому кількість активних платіжних карток і безконтактних платіжних карток серед користувачів збільшується.

Тим часом умови зняття готівки у банкоматах різних банків (для всіх карток будь-якого банку) дещо різняться:

  • "ПриватБанк" - 20 000 грн за одну операцію (повторити можна знову через 3 години)
  • "Ощадбанк" - 20 000 грн за одну операцію (50 000 грн на добу)
  • "Укрексімбанк" - 25 000 грн за одну операцію (кількість операцій - не обмежена)
  • "Райффайзен Банк" - 20 000 грн на добу
  • "УКРГАЗБАНК" - 5 000 грн на одну операцію (20 000 грн на добу)
  • "СЕНС БАНК" - 20 000 грн на добу
  • "ПУМБ" - 20 000 грн на добу
  • "Укрсиббанк" - 20 000 грн на добу
  • "ОТП Банк" - 10 000 грн за одну операцію (кількість операцій - не обмежена)
  • "Універсал банк" - 20 000 грн на добу
  • "Південний" - 10 000 грн на одну операцію (20 000 грн на добу)
  • "КРЕДОБАНК" - 10 000 грн за одну операцію (повторити можна знову через 2,5 години)
  • "ТАСКОМБАНК" - 10 000 грн на добу

Уточнюється також, що "А-Банк" - не має банкоматної мережі.

Умови зняття готівки у різних банкоматах (інфографіка: bank.gov.ua)

Які розрахунки є пріоритетними для українців

Згідно з оприлюдненою НБУ статистикою, українці віддають перевагу безготівковим і безконтактним розрахункам платіжними картками.

Так, впродовж першого півріччя 2024 року кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та поза її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 4 123 млн шт., а їхня сума - 3 093,1 млрд грн.

З них безготівковими були 3 887,8 млн операцій на загальну суму 1 995,5 млрд грн (тобто понад 94% операцій з платіжними картками - безготівкові).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки:

  • у торговельній мережі (73,1%)
  • у сервісній мережі (45,7%)

Перекази з картки на картку в першому півріччі 2024 року становили третину за сумою (32,2%) та майже десятину за кількістю (8,5%).

Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,4% за сумою та 13,6% за кількістю.

Зазначається також, що впродовж цього періоду середня сума однієї операції становила:

  • у торговельній та сервісній мережах - 321 грн (у першому півріччі 2023 року - 325 грн)
  • з переказу з картки на картку - 1 936 грн (у першому півріччі 2023 року - 2 031 грн)
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 497 грн (у першому півріччі 2023 року - 471 грн)

Як отримати готівку на касі в магазині

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні запустили послугу "готівка на касі", що дозволяє зняти кошти з банківської картки (від 500 грн) під час покупки товарів.

Згодом ми розповідали, що готівку на касах супермаркетів видаватимуть за новими правилами.

Так, у межах надання послуги "готівка на касі" НБУ доручив суб'єктам господарювання видавати держателю платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.

Крім того, НБУ встановив, що підприємства мають право тримати у своїх касах у позаробочий час готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт.

Читайте також, чи введуть в Україні додаткові обмеження на банківські рахунки клієнтів.

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