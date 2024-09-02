Готівку на касі видаватимуть за новими правилами: що змінилося

Національний банк зобов’язав супермаркети та торгівельні мережі видавати готівку на касі тільки банкнотами, які не викликають сумніву у клієнтів. Інші банкноти повинні здаватися до банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Зокрема, НБУ доручив суб’єктам господарювання під час надання послуги "готівка на касі" видавати держателю платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.

"Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків", - йдеться в повідомленні.

Також НБУ встановив, що підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається установами/підприємствами для її зарахування на власні рахунки таких установ/підприємств, відкриті ними в надавачів платіжних послуг.

Сервіс готівка на касі

Нагадаємо, з початку війни послуга дає можливість при покупці товару на касі магазину отримати кошти з банківської картки - від 500 гривень. Максимальний ліміт встановлюють мережі супермаркетів, магазинів та АЗС.

Станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу України перебувало 800,9 млрд гривень, що на 36,5 млрд гривень або на 4,8% більше, ніж на початок 2024 року.

Як зазначили в НБУ, відключення енергоживлення, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки.