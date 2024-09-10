Какие лимиты на снятие наличных в Украине: правила всех банков

Условия и лимиты по снятию наличных денег в банкоматах разных банков Украины имеют ряд отличий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Согласно информации НБУ, в течение первой половины 2024 года банкоматная сеть в Украине почти не претерпела изменений и насчитывала 15,9 тыс. банкоматов. При этом количество активных платежных карт и бесконтактных платежных карт среди пользователей увеличивается.
Между тем условия снятия наличных в банкоматах разных банков (для всех карт любого банка) несколько отличаются:
Уточняется также, что у "А-Банка" банкоматной сети нет.
Условия снятия наличных денег в разных банкоматах (инфографика: bank.gov.ua)
Согласно обнародованной НБУ статистике, украинцы предпочитают безналичные и бесконтактные расчеты платежными карточками.
Так, в течение первого полугодия 2024 года количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, составило 4 123 млн шт., а их сумма - 3 093,1 млрд грн.
Из них безналичными были 3 887,8 млн сделок на общую сумму 1 995,5 млрд грн (т.е. более 94% сделок с платежными карточками - безналичные).
Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше всего операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты:
Переводы с карты на карту в первом полугодии 2024 года составили треть по сумме (32,2%) и почти десятину по количеству (8,5%).
Оплата товаров и услуг в интернете - 14,4% по сумме и 13,6% по количеству.
Отмечается также, что в течение этого периода средняя сумма одной сделки составляла:
Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине запустили услугу "наличные деньги на кассе", позволяющую снять средства с банковской карты (от 500 грн) при покупке товаров.
Позже мы рассказывали, что наличные деньги на кассах супермаркетов будут выдавать по новым правилам.
Так, в рамках предоставления услуги "наличные деньги на кассе" НБУ поручил субъектам хозяйствования выдавать держателю платежной карты только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности.
Кроме того, НБУ установил, что предприятия имеют право держать в своих кассах во внерабочее время наличную выручку (наличные деньги) в пределах, не превышающих самостоятельно установленный ими лимит.
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