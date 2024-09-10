Какие лимиты на снятие наличных в Украине: правила всех банков

Что известно о лимитах на снятие наличных в Украине

Согласно информации НБУ, в течение первой половины 2024 года банкоматная сеть в Украине почти не претерпела изменений и насчитывала 15,9 тыс. банкоматов. При этом количество активных платежных карт и бесконтактных платежных карт среди пользователей увеличивается.

Между тем условия снятия наличных в банкоматах разных банков (для всех карт любого банка) несколько отличаются:

"ПриватБанк" - 20 000 грн за одну операцию (повторить можно снова через 3 часа)

"Ощадбанк" - 20 000 грн за одну операцию (50 000 грн в сутки)

"Укрексімбанк" - 25 000 грн за одну операцию (количество операций - не ограничено)

"Райффайзен Банк" - 20 000 грн в сутки

"УКРГАЗБАНК" - 5 000 грн на одну операцию (20 000 грн в сутки)

"СЕНС БАНК" - 20 000 грн в сутки

"ПУМБ" - 20 000 грн в сутки

"Укрсиббанк" - 20 000 грн в сутки

"ОТП Банк" - 10 000 грн за одну операцию (количество операций - не ограничено)

"Універсал банк" - 20 000 грн в сутки

"Південний" - 10 000 грн на одну операцию (20 000 грн в сутки)

"КРЕДОБАНК" - 10 000 грн за одну операцию (повторить можно снова через 2,5 часа)

"ТАСКОМБАНК" - 10 000 грн в сутки

Уточняется также, что у "А-Банка" банкоматной сети нет.

Условия снятия наличных денег в разных банкоматах (инфографика: bank.gov.ua)

Какие расчеты являются приоритетными для украинцев

Согласно обнародованной НБУ статистике, украинцы предпочитают безналичные и бесконтактные расчеты платежными карточками.

Так, в течение первого полугодия 2024 года количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, составило 4 123 млн шт., а их сумма - 3 093,1 млрд грн.

Из них безналичными были 3 887,8 млн сделок на общую сумму 1 995,5 млрд грн (т.е. более 94% сделок с платежными карточками - безналичные).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше всего операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты:

в торговой сети (73,1%)

в сервисной сети (45,7%)

Переводы с карты на карту в первом полугодии 2024 года составили треть по сумме (32,2%) и почти десятину по количеству (8,5%).

Оплата товаров и услуг в интернете - 14,4% по сумме и 13,6% по количеству.

Отмечается также, что в течение этого периода средняя сумма одной сделки составляла: