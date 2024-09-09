Чи введуть додаткові обмеження на банківські рахунки клієнтів: пояснення НБУ

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Поширена у соцмережах інформація є недостовірною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Що передувало

У понеділок, 9 вересня, у соцмережах поширилась інформація щодо того, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".

Пояснення НБУ

Як поясниил у Нацбанку, банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в НБУ.