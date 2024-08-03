За які ліки та послуги не треба платити під час пологів: пояснення НСЗУ

У 2024 році 257 лікарні в Україні мають договір із НСЗУ на пакет "Медична допомога при пологах". Це означає, що жінки можуть розраховувати на безплатні пологи у цих закладах.
За які послуги та ліки не треба платити пацієнткам, РБК-Україна розповіли у Національній службі здоров'я України.
Із 2020 року програма медичних гарантій покриває медичну допомогу при пологах.
"Кожні пологи медичного закладу оплачує НСЗУ. Пацієнтки можуть обирати пологовий будинок і не повинні платити за пологи", - пояснюють у Національній службі здоров'я.
За кожні пологи лікарня отримує понад 15 тис. грн, а за комплексні послуги для матері й немовляти – майже 20 тис. грн, повідомляють в НСЗУ.
Програма медичних гарантій покриває і неускладнені, і ускладнені види пологів, а також плановий та ургентний кесарів розтин.
Якщо новонародженій дитині буде потрібна додаткова медична допомога, інтенсивна терапія та заходи з первинної реанімації та стабілізації стану, то така допомога також входить у безоплатний пакет. А для складних неонатальних випадків передбачений окремий пакет неонатальної допомоги.
"Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером в лікарні, чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення. Місце реєстрації та фактичного проживання не має жодного значення", - звертають увагу у службі.
Щоб отримати послугу безплатно, мати електронне направлення лікуючого лікаря необов’язково. Підставами для надання послуги є, в тому числі, й доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, самозвернення для розродження. А також – переведення пацієнток з іншого медичного закладу або клінічного підрозділу лікарні для розродження.
Фото: До безплатних послуг входить додаткова допомога новонародженим (freepik.com)
У межах пакету "Медична допомога при пологах" безоплатними для пацієнток є такі медичні послуги:
Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу в межах пакету "Медична допомога при пологах" можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі "Вимоги ПМГ 2024" (п. 26).
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