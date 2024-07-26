Безкоштовне протезування зубів військовим: де доступні послуги і як записатися
Українські захисники можуть отримати безкоштовне лікування та протезування зубів. Відповідні послуги доступні в понад 100 медичних закладах.
Які послуги із лікування зубів оплачує держава військовим, у коментарі РБК-Україна повідомили у Національній службі охорони здоров'я.
Зміст
- Хто може отримати безкоштовне протезування і лікування зубів
- Де військовим лікують зуби безкоштовно
- Які послуги із протезування можна отримати безкоштовно
- Яке лікування і обстеження зубів безкоштовне для військових
Хто може отримати безкоштовне протезування і лікування зубів
Українські військові можуть безкоштовно лікувати зуби та встановлювати зубні протези. З 1 квітня 2024 року Національна служба здоров’я України (НСЗУ) почала оплачувати послуги з зубопротезування для військових. На 30 червня таку медичну допомогу отримали 748 пацієнтів.
Як пояснюють в НСЗУ, безоплатні стоматологічні послуги в рамках пілотного проекту "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" можуть отримувати:
- ветерани війни;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.
"У червні цього року для військових та ветеранів розширено комплексну стоматологічну допомогу в межах пілотного проекту. Окрім зубопротезування в послугу додано зуболікування", - зазначають у НСЗУ.
Тепер пакет пілотного проекту складається з двох послуг: зубопротезування (група послуг №1) та зуболікування (група послуг №2).
Де військовим лікують зуби безкоштовно
Зараз в Україні 100 медичних закладів мають підписаний договір із НСЗУ на пакет послуг "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (група послуг №1). За групою послуг №2 договори уклали вже 68 медзакладів. Як зазначають в НСЗУ, контрактування закладів триває.
Щоб отримати послуги із зубопротезування, треба звернутися до медзакладу, який уклав відповідний договір з НСЗУ. Треба мати направлення лікаря-стоматолога, а також заяву в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проуктом вперше) з наданням копій документів з пред’явленням їх оригіналів:
- паспорт громадянина України;
- облікова картка платника податків;
- посвідчення (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).
Контакти закладів можна дізнатися за номером 16-77. Оператор контакт-центру НСЗУ підкаже адресу та телефон медичного закладу.
Також перелік закладів, які надають безплатну послугу із зубопротезування, можна знайти на онлайн-мапі.
Фото: Для безкоштовного лікування треба пред'явити документи (gettyimages.com)
Які послуги із протезування можна отримати безкоштовно
Як пояснюють в НСЗУ, послуги за "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (група послуг №1/зубопротезування) включають такий обсяг медичної допомоги:
- Проведення стоматологічного обстеження для визначення обсягів та методу зубопротезування.
- Проведення інструментальних досліджень, зокрема, рентгенографії або ортопантомографії;
- Встановлення таких типів зубних протезів: незнімного металокерамічного та/або повного/частково знімного нейлонового/акрилового протезу, та/або частково знімного (бюгельного).
- Підготовка ротової порожнини, зокрема, опорних зубів, до встановлення визначеного типу зубного(их) протеза(ів) (без урахування лікувальних процедур).
- Виготовлення зубного(их) протеза(ів), що включає отримання відбитків і реєстрацію прикусу, вибір матеріалу та дизайну майбутнього протеза(ів), фрезерування або моделювання протеза(ів) в зуботехнічній лабораторії.
- Проведення фіксації зубного(их) протеза(ів), що включає клінічне припасування та контроль конструкції, фіксацію, корекцію та полірування.
- Проведення своєчасного знеболення на всіх етапах зубопротезування.
- Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
- Направлення пацієнта для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг.
- Дотримання принципів безбар'єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги.
"Тариф на медичну послугу складає 2 765 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти відповідно до виду медичної послуги. Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту, згідно з постановою уряду, не може перевищувати 14 984 гривні", - звертають увагу в Національній службі здоров'я.
Фото: На безкоштовне протезування має направити лікар-стоматолог (gettyimages.com)
Яке лікування і обстеження зубів безкоштовне для військових
Друга група послуг пілотного проекту (зуболікування) включає таку медичну допомогу:
- Проведення первинного огляду пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я.
- Проведення рентгенологічних досліджень, зокрема:
- внутрішньоротової та/або позаротової рентгенографії, цифрової (радіовізіографії);
- ортопантомографії.
- Надання стоматологічної допомоги, зокрема, як етап лікування та підготовки до зубопротезування:
- лікування карієсу та його ускладнень;
- лікування травматичних та нетравматичних ушкоджень зубів та їх опорного апарата;
- відновлення анатомічної форми зубів, включаючи встановлення стоматологічного штифта;
- хірургічне та нехірургічне видалення зубів.
- Своєчасне знеболення на всіх етапах лікування під час надання стоматологічної допомоги (за потребою).
- Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
- Направлення пацієнта для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг, у тому числі послуг із зубопротезування.
- Дотримання принципів безбар'єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги.
Тариф на медичну послугу із зубопротезування (група послуг № 2) визначається як ставка на медичну послугу, що становить 2 765 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти відповідно до виду медичної послуги. Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту (група послуг № 2) не може перевищувати 24 952 гривні.
Нагадаємо, ми писали, як військовим у Києві отримати безкоштовне лікування зубів.
Також ми розповідали, які пільги дають військовим в Україні.
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