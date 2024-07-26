Безкоштовне протезування зубів військовим: де доступні послуги і як записатися

Українські захисники можуть отримати безкоштовне лікування та протезування зубів. Відповідні послуги доступні в понад 100 медичних закладах.

Які послуги із лікування зубів оплачує держава військовим, у коментарі РБК-Україна повідомили у Національній службі охорони здоров'я.

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Хто може отримати безкоштовне протезування і лікування зубів

Українські військові можуть безкоштовно лікувати зуби та встановлювати зубні протези. З 1 квітня 2024 року Національна служба здоров’я України (НСЗУ) почала оплачувати послуги з зубопротезування для військових. На 30 червня таку медичну допомогу отримали 748 пацієнтів.

Як пояснюють в НСЗУ, безоплатні стоматологічні послуги в рамках пілотного проекту "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" можуть отримувати:

ветерани війни;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

"У червні цього року для військових та ветеранів розширено комплексну стоматологічну допомогу в межах пілотного проекту. Окрім зубопротезування в послугу додано зуболікування", - зазначають у НСЗУ.

Тепер пакет пілотного проекту складається з двох послуг: зубопротезування (група послуг №1) та зуболікування (група послуг №2).

Де військовим лікують зуби безкоштовно

Зараз в Україні 100 медичних закладів мають підписаний договір із НСЗУ на пакет послуг "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (група послуг №1). За групою послуг №2 договори уклали вже 68 медзакладів. Як зазначають в НСЗУ, контрактування закладів триває.

Щоб отримати послуги із зубопротезування, треба звернутися до медзакладу, який уклав відповідний договір з НСЗУ. Треба мати направлення лікаря-стоматолога, а також заяву в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проуктом вперше) з наданням копій документів з пред’явленням їх оригіналів:

паспорт громадянина України;

облікова картка платника податків;

посвідчення (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

Контакти закладів можна дізнатися за номером 16-77. Оператор контакт-центру НСЗУ підкаже адресу та телефон медичного закладу.

Також перелік закладів, які надають безплатну послугу із зубопротезування, можна знайти на онлайн-мапі.

Фото: Для безкоштовного лікування треба пред'явити документи (gettyimages.com)

Які послуги із протезування можна отримати безкоштовно

Як пояснюють в НСЗУ, послуги за "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (група послуг №1/зубопротезування) включають такий обсяг медичної допомоги:

Проведення стоматологічного обстеження для визначення обсягів та методу зубопротезування. Проведення інструментальних досліджень, зокрема, рентгенографії або ортопантомографії; Встановлення таких типів зубних протезів: незнімного металокерамічного та/або повного/частково знімного нейлонового/акрилового протезу, та/або частково знімного (бюгельного). Підготовка ротової порожнини, зокрема, опорних зубів, до встановлення визначеного типу зубного(их) протеза(ів) (без урахування лікувальних процедур). Виготовлення зубного(их) протеза(ів), що включає отримання відбитків і реєстрацію прикусу, вибір матеріалу та дизайну майбутнього протеза(ів), фрезерування або моделювання протеза(ів) в зуботехнічній лабораторії. Проведення фіксації зубного(их) протеза(ів), що включає клінічне припасування та контроль конструкції, фіксацію, корекцію та полірування. Проведення своєчасного знеболення на всіх етапах зубопротезування. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття. Направлення пацієнта для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг. Дотримання принципів безбар'єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги.

"Тариф на медичну послугу складає 2 765 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти відповідно до виду медичної послуги. Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту, згідно з постановою уряду, не може перевищувати 14 984 гривні", - звертають увагу в Національній службі здоров'я.

Фото: На безкоштовне протезування має направити лікар-стоматолог (gettyimages.com)

Яке лікування і обстеження зубів безкоштовне для військових

Друга група послуг пілотного проекту (зуболікування) включає таку медичну допомогу:

Проведення первинного огляду пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я. Проведення рентгенологічних досліджень, зокрема:

внутрішньоротової та/або позаротової рентгенографії, цифрової (радіовізіографії);

ортопантомографії.

Надання стоматологічної допомоги, зокрема, як етап лікування та підготовки до зубопротезування:

лікування карієсу та його ускладнень;

лікування травматичних та нетравматичних ушкоджень зубів та їх опорного апарата;

відновлення анатомічної форми зубів, включаючи встановлення стоматологічного штифта;

хірургічне та нехірургічне видалення зубів.

Своєчасне знеболення на всіх етапах лікування під час надання стоматологічної допомоги (за потребою). Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття. Направлення пацієнта для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг, у тому числі послуг із зубопротезування. Дотримання принципів безбар'єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги.

Тариф на медичну послугу із зубопротезування (група послуг № 2) визначається як ставка на медичну послугу, що становить 2 765 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти відповідно до виду медичної послуги. Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту (група послуг № 2) не може перевищувати 24 952 гривні.