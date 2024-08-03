За какие лекарства и услуги не нужно платить во время родов: объяснение НСЗУ

В 2024 году 257 больниц в Украине имеют договор с НСЗУ на пакет "Медицинская помощь при родах". Это означает, что женщины могут рассчитывать на бесплатные роды в этих учреждениях.
За какие услуги и лекарства не нужно платить пациенткам, РБК-Украина рассказали в Национальной службе здоровья Украины.
С 2020 года программа медицинских гарантий покрывает медицинскую помощь при родах.
"Каждые роды медицинского учреждения оплачивает НСЗУ. Пациентки могут выбирать роддом и не должны платить за роды", - объясняют в Национальной службе здоровья.
За каждые роды больница получает более 15 тыс. грн, а за комплексные услуги для матери и младенца – почти 20 тыс. грн, сообщают в НСЗУ.
Программа медицинских гарантий покрывает и неосложненные, и осложненные виды родов, а также плановое и ургентное кесарево сечение.
Если новорожденному потребуется дополнительная медицинская помощь, интенсивная терапия и мероприятия по первичной реанимации и стабилизации состояния, то такая помощь также входит в бесплатный пакет. А для сложных неонатальных случаев предусмотрен отдельный пакет неонатальной помощи.
"Программа медгарантий покрывает роды независимо от того, решает ли женщина рожать вместе с партнером в больнице, или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения. Место регистрации и фактического проживания не имеет никакого значения", - обращают внимание в службе.
Чтобы получить услугу бесплатно, иметь электронное направление лечащего врача необязательно. Основанием для предоставления услуги является, в том числе, и доставка бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи, самообращение для родоразрешения. А также – перевод пациенток из другого медицинского учреждения или клинического подразделения больницы для родоразрешения.
Фото: В бесплатные услуги входит дополнительная помощь новорожденным (freepik.com)
В рамках пакета "Медицинская помощь при родах" бесплатными для пациенток являются следующие медицинские услуги:
Полный перечень бесплатных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь в рамках пакета "Медицинская помощь при родах" можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе "Требования ПМГ 2024" (п. 26).
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