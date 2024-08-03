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За какие лекарства и услуги не нужно платить во время родов: объяснение НСЗУ

Фото: Женщины могут не платить за роды (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В 2024 году 257 больниц в Украине имеют договор с НСЗУ на пакет "Медицинская помощь при родах". Это означает, что женщины могут рассчитывать на бесплатные роды в этих учреждениях.

За какие услуги и лекарства не нужно платить пациенткам, РБК-Украина рассказали в Национальной службе здоровья Украины.

За каждые роды больница получает более 15 тысяч гривен

С 2020 года программа медицинских гарантий покрывает медицинскую помощь при родах.

"Каждые роды медицинского учреждения оплачивает НСЗУ. Пациентки могут выбирать роддом и не должны платить за роды", - объясняют в Национальной службе здоровья.

За каждые роды больница получает более 15 тыс. грн, а за комплексные услуги для матери и младенца – почти 20 тыс. грн, сообщают в НСЗУ.

Программа медицинских гарантий покрывает и неосложненные, и осложненные виды родов, а также плановое и ургентное кесарево сечение.

Если новорожденному потребуется дополнительная медицинская помощь, интенсивная терапия и мероприятия по первичной реанимации и стабилизации состояния, то такая помощь также входит в бесплатный пакет. А для сложных неонатальных случаев предусмотрен отдельный пакет неонатальной помощи.

"Программа медгарантий покрывает роды независимо от того, решает ли женщина рожать вместе с партнером в больнице, или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения. Место регистрации и фактического проживания не имеет никакого значения", - обращают внимание в службе.

Чтобы получить услугу бесплатно, иметь электронное направление лечащего врача необязательно. Основанием для предоставления услуги является, в том числе, и доставка бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи, самообращение для родоразрешения. А также – перевод пациенток из другого медицинского учреждения или клинического подразделения больницы для родоразрешения.

Фото: В бесплатные услуги входит дополнительная помощь новорожденным (freepik.com)

Какие медицинские услуги при родах бесплатны для пациенток

В рамках пакета "Медицинская помощь при родах" бесплатными для пациенток являются следующие медицинские услуги:

  • медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
  • партнерские роды;
  • ведение неосложненных и осложненных родов;
  • проведение ургентного или планового кесарева сечения;
  • мониторинг состояния роженицы и плода;
  • снижение ощущения боли – анальгетики, эпидуральная или спинальная аналгезия и другие методы;
  • анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств и акушерских процедур;
  • лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
  • консультирование врачами других специальностей;
  • проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;
  • забор образца крови для серологического исследования на ВИЧ и сифилис у ребенка;
  • забор образцов крови у новорожденных для скрининга врожденного гипотиреоза, муковисцидоза, адреногенитального синдрома и других заболеваний в период с 48 до 72 часов после рождения и организация отправки подготовленных образцов крови в лабораторию, которая проводит исследования по программе расширенного скрининга новорожденных;
  • пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца;
  • оценка слуха у новорожденных;
  • вакцинация младенца согласно календарю профилактических прививок;
  • консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;
  • предоставление психологической поддержки, а также опрос женщины с помощью Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии и организация консультирования и помощи в случае необходимости;
  • обеспечение организации предоставления комплексной электронной услуги "Е-малятко";
  • питание в условиях стационара.

Полный перечень бесплатных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь в рамках пакета "Медицинская помощь при родах" можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе "Требования ПМГ 2024" (п. 26).

Напомним, мы писали, какие услуги могут быть платными в госбольницах.

Также мы рассказывали, где доступно бесплатное протезирование зубов военным и как записаться.

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