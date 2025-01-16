Які країни виступають проти вступу України до НАТО: відповідь Зеленського

Вступ України до НАТО

У жовтні 2024-го президент Зеленський заявляв про те, що більшість країн НАТО підтримують перший пункт Плану перемоги - запрошення України до Альянсу. Водночас скепсис з приводу цього питання має Німеччина, яка, своєю чергою, орієнтується на Штати. Зокрема проти членства виступають Угорщина та Словаччина.

Водночас Україна не обговорює отримання членства в НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією українських територій.

Як відзначав нещодавно польський лідер Анджей Дуда, запрошення України до Організації Північноатлантичного договору могло б стати першим кроком до реальних гарантій безпеки.

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