Какие страны выступают против вступления Украины в НАТО: ответ Зеленского

Вступление Украины в НАТО

В октябре 2024-го президент Зеленский заявлял о том, что большинство стран НАТО поддерживают первый пункт Плана победы - приглашение Украины в Альянс. В то же время скепсис по поводу этого вопроса имеет Германия, которая, в свою очередь, ориентируется на Штаты. В частности против членства выступают Венгрия и Словакия.

В то же время Украина не обсуждает получение членства в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией украинских территорий.

Как отмечал недавно польский лидер Анджей Дуда, приглашение Украины в Организацию Североатлантического договора могло бы стать первым шагом к реальным гарантиям безопасности.

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