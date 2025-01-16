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Які країни виступають проти вступу України до НАТО: відповідь Зеленського

Четвер 16 січня 2025 16:05
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Які країни виступають проти вступу України до НАТО: відповідь Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі є чотири країни, які з різних причин не бажають бачити Україну в НАТО. Серед них є Сполучені Штати Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

За словами Зеленського, наразі не бажають вступу України до НАТО:

  • Штати;
  • Угорщина;
  • Словаччина;
  • Німеччина.

"Це відкрита розмова. І мені здається, тут немає секретів, що це чотири країни, які з різних своїх причин поки що не бачили Україну в НАТО", - додав він.

Вступ України до НАТО

У жовтні 2024-го президент Зеленський заявляв про те, що більшість країн НАТО підтримують перший пункт Плану перемоги - запрошення України до Альянсу. Водночас скепсис з приводу цього питання має Німеччина, яка, своєю чергою, орієнтується на Штати. Зокрема проти членства виступають Угорщина та Словаччина.

Водночас Україна не обговорює отримання членства в НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією українських територій.

Як відзначав нещодавно польський лідер Анджей Дуда, запрошення України до Організації Північноатлантичного договору могло б стати першим кроком до реальних гарантій безпеки.

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