Які країни виступають проти вступу України до НАТО: відповідь Зеленського

Наразі є чотири країни, які з різних причин не бажають бачити Україну в НАТО. Серед них є Сполучені Штати Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

"Це відкрита розмова. І мені здається, тут немає секретів, що це чотири країни, які з різних своїх причин поки що не бачили Україну в НАТО", - додав він.

За словами Зеленського, наразі не бажають вступу України до НАТО:

Вступ України до НАТО

У жовтні 2024-го президент Зеленський заявляв про те, що більшість країн НАТО підтримують перший пункт Плану перемоги - запрошення України до Альянсу. Водночас скепсис з приводу цього питання має Німеччина, яка, своєю чергою, орієнтується на Штати. Зокрема проти членства виступають Угорщина та Словаччина.

Водночас Україна не обговорює отримання членства в НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією українських територій.

Як відзначав нещодавно польський лідер Анджей Дуда, запрошення України до Організації Північноатлантичного договору могло б стати першим кроком до реальних гарантій безпеки.

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