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Какие страны выступают против вступления Украины в НАТО: ответ Зеленского

Четверг 16 января 2025 16:05
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Какие страны выступают против вступления Украины в НАТО: ответ Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас есть четыре страны, которые по разным причинам не желают видеть Украину в НАТО. Среди них есть Соединенные Штаты Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Зеленского, пока не желают вступления Украины в НАТО:

  • Штаты;
  • Венгрия;
  • Словакия;
  • Германия.

"Это открытый разговор. И мне кажется, здесь нет секретов, что это четыре страны, которые по разным своим причинам пока не видели Украину в НАТО", - добавил он.

Вступление Украины в НАТО

В октябре 2024-го президент Зеленский заявлял о том, что большинство стран НАТО поддерживают первый пункт Плана победы - приглашение Украины в Альянс. В то же время скепсис по поводу этого вопроса имеет Германия, которая, в свою очередь, ориентируется на Штаты. В частности против членства выступают Венгрия и Словакия.

В то же время Украина не обсуждает получение членства в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией украинских территорий.

Как отмечал недавно польский лидер Анджей Дуда, приглашение Украины в Организацию Североатлантического договора могло бы стать первым шагом к реальным гарантиям безопасности.

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