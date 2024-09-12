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Які фахівці потрібні на роботу в ЗСУ. Названі найбільш затребувані професії

Четвер 12 вересня 2024 14:50
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Які фахівці потрібні на роботу в ЗСУ. Названі найбільш затребувані професії Фото: ЗСУ (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Фахівці в Силах оборони потрібні в різних сферах. Мозаїка вакансій величезна. Їх можна знайти одразу на 4 онлайн-платформах з пошуку роботи в Україні.

Про це заявив представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію-inform.

База вакансій на онлайн-платформах має близько 10 000 запитів.

"Якісний пошук дає класну конверсію: людина, яка звернулася і яка придатна до військової служби, може насправді знайти для себе хорошу вакансію", - пояснив Бежевець.

Він назвав професії в Силах оборони, які мають найбільший попит, зазначивши, що щотижня бувають сплески тих чи інших посад.

"Так, велика кількість заявок була, наприклад, на розвідку. Окремий період був, коли шукали посади артилеристи. Завжди актуальні - оператори БПЛА. Також мають попит штабні посади, діловоди, ІТ-сфера", - повідомив Бежевець.

Посади в Силах оборони України

Українським силам оборони потрібні різні фахівці. Люди необхідні як у тилу, так і у прифронтових зонах і там, де ведуться активні бойові дії. Кожен може знайти для себе те, у чому він може допомогти війську найбільше.

До прикладу, наразі армія має найбільшу потребу в спеціалістах для бойових посад, зокрема водіях і зв’язківцях, які постійно в дефіциті. У тилу найбільш затребуваними залишаються діловоди та фахівці ІТ-сфери.

Важливо зазначити, що вакансії завжди є в оборонних підприємствах, які також працюють на перемогу України.

Раніше РБК-Україна розповідало про топ-вакансій у ЗСУ, а також дізналося середні зарплати на відповідних посадах.

Як знайти тилову посаду у Силах оборони - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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