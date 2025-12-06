Які джинси стануть хітом сезону: стильні приклади від Раміни

Широкі джинси як база зимового гардероба

У своїх образах Раміна показує, як інтегрувати денім у повсякденний стиль так, щоб він мав не тільки модний, а й універсальний вигляд.

Ці джинси легко поєднуються з теплим верхом, акцентними аксесуарами та багатошаровістю, яка залишається ключовою тенденцією холодного сезону.

Образ 1: Теплий кежуал для холодної погоди

У першому варіанті Раміна робить ставку на комфорт і практичність. Світлі широкі джинси з високою посадкою стають основою образу, а теплий пуховик і лаконічний трикотажний верх формують щоденний гармонійний лук.

Розкльошені джинси вона поєднує з трендовими чобітьми-"козаками", а також чорним базовим пуховиком. Додані коричневі акценти - ремінь і кардиган на ґудзиках - роблять стилізацію більш виразною.

Образ 2: Смілива стилізація з акцентом на денім

Другий образ набагато сміливіший і передає міську розслабленість. Екстраширокі джинси незвичайного крою з подвійним поясом стають центральним елементом аутфіта. Вони надають силуету динаміки й створюють ефект подовження ніг.

Поєднання джинсів з бордовим трикотажем і об'ємною шкіряною курткою створює контрастну, дещо бунтарську стилістику. Завершує образ елегантна сумка та взуття із замші на трендових підборах-"чарочці".

"Луки" Раміни Есхакзай показують, що саме широкі джинси залишаться головною денім-тенденцією сезону.

Вони дають змогу створювати універсальні, теплі та стильні образи для будь-яких умов - від щоденного кежуалу до сміливих міських експериментів.

Головна ідея сезону проста: об'ємний крій, багатошаровість і продумані акценти здатні зробити навіть базовий денім максимально виразним.