Які документи варто змінити при отриманні нерухомості у спадок. Відповідь "Нафтогазу"

Українцям, які придбали нове житло або отримали нерухомість у спадок варто переоформити документи на газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".
Перше, що потрібно при переоформленні - це ЕІС-код (починається з 56ХМ...), який можна знайти на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу.
Після цього зберіть пакет документів:
Однак додатково може знадобитись:
Після зібраних документів необхідно обрати один із способів їх подачі:
Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ.
Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.
Раніше Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.
Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.
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