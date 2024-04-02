Какие документы стоит изменить при получении недвижимости в наследство. Ответ "Нафтогаза"

Украинцам, которые приобрели новое жилье или получили недвижимость в наследство, стоит переоформить документы на газоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".
Первое, что нужно при переоформлении – это ЭИС-код (начинается с 56ХМ…), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.
После этого соберите пакет документов:
Однако дополнительно может потребоваться:
После собранных документов необходимо выбрать один из способов их подачи:
Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ.
В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.
Ранее Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.
Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.
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