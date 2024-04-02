Какие документы стоит изменить при получении недвижимости в наследство. Ответ "Нафтогаза"

Первое, что нужно при переоформлении – это ЭИС-код (начинается с 56ХМ…), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.

После этого соберите пакет документов:

ваш ИНН (РНОКПП);​

паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства;​

документ, подтверждающий право собственности на жилье;​

заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с нашего сайта);​

согласие совладельцев, если у жилья несколько владельцев.​

Однако дополнительно может потребоваться:

счет за газ, если нужно уточнить ЭИС или другие детали;​

свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в вашем документе о праве собственности.​

После собранных документов необходимо выбрать один из способов их подачи:

отправьте сканы или фото документов на client@gas.ua;​

отправьте копии по адресу г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, в "ООО "ГК Нафтогаз Украины";

посетите ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов.​

Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ.

Субсидия в Украине

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

Ранее Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

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