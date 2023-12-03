ua en ru
Нд, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи призначають субсидію, якщо є борг за комуналку: відповідь Мінсоцполітики

Україна, Неділя 03 грудня 2023 14:46
UA EN RU
Чи призначають субсидію, якщо є борг за комуналку: відповідь Мінсоцполітики Фото: українцям пояснили, чи можна отримати субсидію, якщо є борг за комуналку (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Субсидію на комунальні послуги здебільшого не призначають, коли є заборгованість. Але є певні винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики у Telegram.

Зазначається, що житлова субсидія не призначається, якщо Пенсійним фондом отримано інформацію про простроченої на понад 3 місяці заборгованості. Субсидію не призначать, якщо така заборгованість перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Але навіть за таких обставин субсидію можна отримати. Для цього потрібно укласти договір реструктуризації заборгованості. Копія такого договору додається до заяви на субсидію.

Також у разі відмови у призначенні житлової субсидії людина може ще раз подати відповідну заяву. Але тоді потрібно вказати перелік тих послуг, за якими заборгованість відсутня.

Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики комуналка субсидії Субсидії в Україні
NEWS
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС