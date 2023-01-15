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Які документи потрібні для виїзду за кордон на автомобілі: пояснення Мінреінтеграції

Новость на русском →
Неділя 15 січня 2023 18:54
Які документи потрібні для виїзду за кордон на автомобілі: пояснення Мінреінтеграції Фото: Мінреінтеграції пояснило, які документи потрібні для виїзду за кордон на автомобілі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Водіям для виїзду за кордон на власному автомобілі необхідно мати при собі водійське посвідчення міжнародного зразка, техпаспорт та ще низку інши документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

При перетині держкордону на власному автомобілі водієві потрібно мати такі документи:

  • водійське посвідчення міжнародного зразка;
  • техпаспорт;
  • розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA);
  • державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
  • міжнародну страховку "Зелена картка". Поліс можна оформити за посиланням.

Якщо ж за кермом перебуває не власник автомобіля, потрібно додатково мати:

  • довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
  • або тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.

Нагадаємо, українці можуть відновити чи обміняти водійські права за допомогою Електронного кабінету.

Окрім того, в Україні тепер можна оформляти електронне водійське посвідчення, не роблячи при цьому пластикове.

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Водійське посвідчення выезд за границу
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