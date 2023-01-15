Які документи потрібні для виїзду за кордон на автомобілі: пояснення Мінреінтеграції
Водіям для виїзду за кордон на власному автомобілі необхідно мати при собі водійське посвідчення міжнародного зразка, техпаспорт та ще низку інши документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
При перетині держкордону на власному автомобілі водієві потрібно мати такі документи:
- водійське посвідчення міжнародного зразка;
- техпаспорт;
- розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA);
- державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
- міжнародну страховку "Зелена картка". Поліс можна оформити за посиланням.
Якщо ж за кермом перебуває не власник автомобіля, потрібно додатково мати:
- довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
- або тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.
Нагадаємо, українці можуть відновити чи обміняти водійські права за допомогою Електронного кабінету.
Окрім того, в Україні тепер можна оформляти електронне водійське посвідчення, не роблячи при цьому пластикове.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.