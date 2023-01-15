Які документи потрібні для виїзду за кордон на автомобілі: пояснення Мінреінтеграції

Водіям для виїзду за кордон на власному автомобілі необхідно мати при собі водійське посвідчення міжнародного зразка, техпаспорт та ще низку інши документів.

При перетині держкордону на власному автомобілі водієві потрібно мати такі документи:

водійське посвідчення міжнародного зразка;

техпаспорт;

розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA);

державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);

міжнародну страховку "Зелена картка". Поліс можна оформити за посиланням.

Якщо ж за кермом перебуває не власник автомобіля, потрібно додатково мати:

довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;

або тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.

Нагадаємо, українці можуть відновити чи обміняти водійські права за допомогою Електронного кабінету.

Окрім того, в Україні тепер можна оформляти електронне водійське посвідчення, не роблячи при цьому пластикове.

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