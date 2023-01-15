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Какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле: объяснение Минреинтеграции

Новина українською →
Воскресенье 15 января 2023 18:54
Какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле: объяснение Минреинтеграции Фото: Минреинтеграции объяснило, какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Водителям для выезда за границу на собственном автомобиле необходимо иметь при себе водительское удостоверение международного образца, техпаспорт и ряд других документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

При пересечении госграницы на собственном автомобиле водителю нужно иметь следующие документы:

  • водительское удостоверение международного образца;
  • техпаспорт;
  • опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);
  • государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
  • международную страховку "Зеленая карта". Полис можно оформить по ссылке.

Если же за рулем находится не владелец автомобиля, нужно дополнительно иметь:

  • доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
  • или временный регистрационный талон на право управления машиной.

Напомним, украинцы могут восстановить или обменять водительские права с помощью электронного кабинета.

Кроме того, в Украине теперь можно оформлять электронное водительское удостоверение, не делая при этом пластиковое.

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Водительские права выезд за границу
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