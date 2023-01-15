Какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле: объяснение Минреинтеграции
Водителям для выезда за границу на собственном автомобиле необходимо иметь при себе водительское удостоверение международного образца, техпаспорт и ряд других документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
При пересечении госграницы на собственном автомобиле водителю нужно иметь следующие документы:
- водительское удостоверение международного образца;
- техпаспорт;
- опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);
- государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
- международную страховку "Зеленая карта". Полис можно оформить по ссылке.
Если же за рулем находится не владелец автомобиля, нужно дополнительно иметь:
- доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- или временный регистрационный талон на право управления машиной.
Напомним, украинцы могут восстановить или обменять водительские права с помощью электронного кабинета.
Кроме того, в Украине теперь можно оформлять электронное водительское удостоверение, не делая при этом пластиковое.
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