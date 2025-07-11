Які добрива потрібні помідорам в липні: це забезпечить гарний врожай

Середина літа - це вирішальний період для томатів, але іноді рослини затримуються з дозріванням, листя жовтіє, а плоди залишаються дрібними чи кислуватими. Причина часто криється у нестачі поживних речовин.

РБК-Україна пропонує дієві варіанти для підживлення томатів у цей період.

Хімічні препарати для липневого підживлення томатів

У другій половині літа рослинам вже не потрібна велика кількість азоту, натомість важливо підживлювати їх фосфором і калієм для посилення плодоутворення та покращення смаку.

Найкраще обирати добрива, що містять ці елементи у зручній формі. Вони не лише підтримують імунітет рослин, а й сприяють рівномірному дозріванню помідорів.

Для підживлення в липні рекомендовано використовувати такі препарати:

Гумат калію: 1 столова ложка на 10 л води, поливати під корінь зранку кожні 2–3 тижні.

Калійна селітра: 1 ст. ложка на 10 л води, зручно як для кореневого, так і для позакореневого підживлення.

Сульфат калію: добре засвоюється і не підвищує кислотність ґрунту.

Нітроамофоска: комплексне добриво, що містить азот, фосфор і калій у збалансованих пропорціях.

Суперфосфат: забезпечує тривале постачання фосфору для формування плодів.

Застосовуйте добрива згідно з інструкцією, дотримуючись інтервалів і не перевищуючи дозу, щоб не нашкодити рослинам.

Народні засоби для підживлення помідорів у липні

Багато городників обирають перевірені народні рецепти, які не поступаються за ефективністю покупним препаратам. Домашні підживлення часто менш агресивні до ґрунту й безпечні для навколишнього середовища.

У липні варто звернути увагу на засоби, які сприяють дозріванню плодів, зміцненню листя та зменшенню ризику хвороб.

Серед популярних народних засобів:

Деревна зола: 500 г золи на 5 л окропу, настоюється 12–24 години, розводиться в 10 л води. Можна додати 10 крапель йоду.

Борна кислота: 2-5 г на 10 л теплої води, застосовується для обприскування листя або поливу під корінь.

Настій кропиви: багатий на мікроелементи, стимулює ріст плодів. Приготування: настоювати зелену масу кропиви у воді протягом 2–3 діб, потім процідити і розвести 1:10.

Сироватка: 1 л на 10 л води, з додаванням 10–15 крапель йоду. Допомагає не тільки в підживленні, а й у профілактиці фітофторозу.

Такі засоби слід використовувати регулярно - раз на 10–14 днів, чергуючи або комбінуючи з мінеральними добривами.

Якість та кількість добрив впливає на смак та розмір помідорів (фото: Pixabay)

Поради щодо застосування добрив у липні

Щоб підживлення дало максимальний ефект, важливо дотримуватись кількох простих правил.

У спекотну погоду краще вносити добрива рано вранці або ввечері, коли сонце вже не так активно. Не забувайте попередньо полити рослини водою, щоб уникнути опіків коріння.

Якщо ви використовуєте добрива для обприскування, обробляйте не тільки верхню, а й нижню частину листя. Комбінуйте мінеральні та органічні підживлення - це допоможе збалансувати живлення томатів.

І головне - спостерігайте за станом рослин: жовті або фіолетові листки можуть сигналізувати про нестачу певних елементів. Вчасне реагування допоможе уникнути проблем і отримати смачні, соковиті плоди.