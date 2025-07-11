Какие удобрения нужны помидорам в июле: это обеспечит хороший урожай

Середина лета - это решающий период для томатов, но иногда растения задерживаются с созреванием, листья желтеют, а плоды остаются мелкими или кисловатыми. Причина часто кроется в недостатке питательных веществ.

РБК-Украина предлагает действенные варианты для подкормки томатов в этот период.

Химические препараты для июльской подкормки томатов в июле

Во второй половине лета растениям уже не нужно большое количество азота, зато важно подпитывать их фосфором и калием для усиления плодообразования и улучшения вкуса.

Лучше всего выбирать удобрения, содержащие эти элементы в удобной форме. Они не только поддерживают иммунитет растений, но и способствуют равномерному созреванию помидоров.

Для подкормки в июле рекомендуется использовать такие препараты:

Гумат калия: 1 столовая ложка на 10 л воды, поливать под корень утром каждые 2-3 недели.

Калийная селитра: 1 ст. ложка на 10 л воды, удобно как для корневой, так и для внекорневой подкормки.

Сульфат калия: хорошо усваивается и не повышает кислотность почвы.

Нитроаммофоска: комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий в сбалансированных пропорциях.

Суперфосфат: обеспечивает длительное снабжение фосфора для формирования плодов.

Применяйте удобрения согласно инструкции, соблюдая интервалы и не превышая дозу, чтобы не навредить растениям.

Народные средства для подкормки помидоров в июле

Многие огородники выбирают проверенные народные рецепты, которые не уступают по эффективности покупным препаратам. Домашние подкормки часто менее агрессивны к почве и безопасны для окружающей среды.

В июле стоит обратить внимание на средства, которые способствуют созреванию плодов, укреплению листьев и уменьшению риска болезней.

Среди популярных народных средств:

Древесная зола: 500 г золы на 5 л кипятка, настаивается 12-24 часа, разводится в 10 л воды. Можно добавить 10 капель йода.

Борная кислота: 2-5 г на 10 л теплой воды, применяется для опрыскивания листьев или полива под корень.

Настой крапивы: богат микроэлементами, стимулирует рост плодов. Приготовление: настаивать зеленую массу крапивы в воде в течение 2-3 суток, затем процедить и развести 1:10.

Сыворотка: 1 л на 10 л воды, с добавлением 10-15 капель йода. Помогает не только в подкормке, но и в профилактике фитофтороза.

Такие средства следует использовать регулярно - раз в 10-14 дней, чередуя или комбинируя с минеральными удобрениями.

Качество и количество удобрений влияет на вкус и размер помидоров (фото: Pixabay)

Советы по применению удобрений в июле

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, важно соблюдать несколько простых правил.

В жаркую погоду лучше вносить удобрения рано утром или вечером, когда солнце уже не так активно. Не забывайте предварительно полить растения водой, чтобы избежать ожогов корней.

Если вы используете удобрения для опрыскивания, обрабатывайте не только верхнюю, но и нижнюю часть листьев. Комбинируйте минеральные и органические подкормки - это поможет сбалансировать питание томатов.

И главное - наблюдайте за состоянием растений: желтые или фиолетовые листья могут сигнализировать о недостатке определенных элементов. Своевременное реагирование поможет избежать проблем и получить вкусные, сочные плоды.