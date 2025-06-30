Як правильно поливати помідори в спеку, щоб не зіпсувати урожай

У літню спеку волога з ґрунту випаровується значно швидше, тому звичний режим поливу помідорів потребує коригування. Надмірна сухість може призвести до зів’янення рослин, а надлишок вологи - до розтріскування плодів.

РБК-Україна розповідає, як, коли та скільки поливати томати в спекотні дні.

Полив помідорів у відкритому ґрунті

У спекотну погоду поливати томати слід частіше - кожні 3-4 дні, а іноді навіть через день. Проте головним орієнтиром є стан ґрунту: якщо він сухий на глибину 5-7 см, пора поливати.

Важливо не перезволожити грядку, інакше плоди можуть потріскатися або опасти. Полив потрібно проводити рано-вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне.

Холодна вода може зашкодити - вона провокує опадання зав’язей, тому воду потрібно попередньо відстояти. Помідори поливають виключно під корінь, не заливаючи листя.

Скільки води потрібно кущу

У період цвітіння одному кущу достатньо 3-4 літрів води, щоб підтримувати нормальну вологість. Після утворення зав’язей кількість збільшують до 5 літрів, особливо в спеку. Не можна лити воду дощем або на листя, лише під корінь.

Якщо поливати занадто часто, ґрунт не встигає просихати, і рослини можуть захворіти. Краще поливати рідше, але рясніше, даючи волозі проникати глибоко. Це сприяє розвитку сильної кореневої системи.

Правильний полив - запорука гарного врожаю помідорів (фото: Pixabay)

Полив у теплиці: особливості

У теплиці волога довше зберігається в ґрунті, але підвищується вологість повітря, що може зашкодити томатам. Тому після поливу слід обов’язково провітрювати теплицю, щоб уникнути появи конденсату. Полив у теплиці проводять лише зранку, аби до вечора листя встигло підсохнути.

Якщо цього не зробити, краплі на листках можуть викликати опіки. Важливо також уникати різких змін вологості, щоб не спричинити стрес у рослин. Постійний контроль температури й вологості - запорука здорових помідорів.

Що робити, якщо пересох ґрунт

Якщо ви пропустили полив і ґрунт сильно пересох, не можна заливати кущі одразу великою кількістю води. Такий полив лише погіршить ситуацію й може призвести до загибелі рослини.

Почніть з малого - вилити близько літра води під кущ, дайте час вбратися. Через 30-60 хвилин полийте повторно вже повноцінно.

Цей метод дозволяє уникнути шоку у помідорів і зберегти зав’язі. Поступовий підхід - найкращий варіант при надмірній сухості.