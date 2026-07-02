Какие боевые задачи на фронте способны выполнять НРК: объяснение эксперта

У боевых наземных роботизированных комплексов (НРК) есть две ключевые задачи на фронте. Первая - это сдерживание наступления врага, а вторая - расчистка логистических маршрутов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор UGV Robotics Петр Леонтьев.

По его словам, НРК предназначены для того, чтобы частично или полностью заменить человека на поле боя, и наши средства также направлены на это.

Боевые работы обычно вооружены пулеметом калибра 7,62 и на сегодняшний день у них есть несколько способов применения.

Как пояснил Леонтьев, есть два наиболее распространенных направления применения наших НРК.

Первый - это прочистка логистических путей, то есть какая-то дорога, по которой может двигаться украинская логистика. На этой дороге враг выставляет разнообразные дроны-"ждуны" или взрывчатые средства, то есть осуществляет минирование.

НРК едет, пулемет расстреливает все средства минирования врага, таким образом расчищает путь для движения логистических средств. Это более тыловая работа, то есть не на самом переднем крае.

Второе важное направление - это использование НРК в качестве наблюдательных пунктов. Да, пехоты становится все меньше, а продвижение врага необходимо останавливать. Поэтому НРК выдвигаются в район возможного продвижения пехоты врага и работают в режиме засады.

Если фиксируется продвижение врага, то дрон открывает по ним огонь и производит поражение, но самое главное - останавливает продвижение. После их обнаружения группы россиян становятся более удобной целью для расчетов FPV-дронов, бомберов и т.д.

Третье направление, пока активно развивающееся - это более активные действия с помощью НРК. Часто военным необходимо заехать уже за "ноль", на вражеские позиции и оказать огненное влияние, отвлечь внимание, поддержать какие-то штурмовые действия, продвижение кого-то и так далее.