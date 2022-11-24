Які банки працюватимуть навіть у блекаут: перелік НБУ

Банківська система України попри війну працює в безперервному режимі, забезпечує платежі та розрахунки, надає фінансові послуги бізнесу й громадянам. Проте для забезпечення безперебійності в роботі фінансових установ за умов можливого блекауту Нацбанк впроваджує низку заходів.

Так, системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

"Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики. Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. Організовано безперебійну роботу контактних центрів Національного банку і системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах", - йдеться у повідомленні НБУ.

З метою зниження навантажень на відділення самим банкам рекомендовано автоматично подовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.