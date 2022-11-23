Чергові відділення, генератори та Starlink: як працюють банки в умовах вимкнення світла

Українські банки продовжують працювати за умов вимкнення світла по всій країні на декілька годин щодня. Забезпечені усі безготівкові розрахунки, в опорних відділеннях встановлюються електрогенератори.

Приватбанк

Під час планових чи аварійних відключень електроенергії, але при наявності доступу до інтернету, у ПриватБанку рекомендують працівникам продовжувати обслуговування клієнтів.

"У разі масового відключення електроенергії для отримання послуги клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати у окремому режимі", - зазначили в прес-службі.

Дізнатись адресу чергового відділення можна на інтерактивній мапі, на якій зазначені і банкомати, що працюють.

У банку нагадали, що більшість операцій доступні при наявності стабільного інтернет-з'єднання через веб-версію Приват24 або через мобільні застосунки.

"Головне, що завдяки завершеному ще у квітні перенесенню цифрових потужностей до хмари, цілодобово, в режимі 24/7, банк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, сайту, процесингу, всіх своїх комплексів", - додали в прес-службі.

Крім того, в офісах та в приміщеннях, у яких працюють служби клієнтської підтримки банку (контакт-центри) задіяні резервні джерела електроживлення та доступу до інтернет.

Ощадбанк

Банком визначено розширений орієнтовний перелік чергових відділень, що продовжать працювати під час кризових ситуацій, повідомили в прес-службі.

Зараз проводиться технічна оцінка забезпечення відділень необхідним обладнанням та визначена пріоритетність у їх забезпеченні технікою, дизель-генераторами та паливом. Також щодо чергових відділень проводиться робота з забезпечення їх терміналами Starlink. Перелік чергових відділень буде доступний на сайті Ощадбанку та в Контакт-центрі.

За даними прес-служби, у центрах обробки даних Ощадбанку використовуються джерела безперебійного живлення, а також функціонують дизельні електростанції. Банк проводить резервування даних критичних інформаційних систем у хмарні сховища, що дасть можливість відновити їх за необхідності.

"Інфраструктуру контакт-центру Ощадбанк формують 6 майданчиків у різних регіонах України, що нівелює ризик повного відключення його від живлення. Всі майданчики контакт-центру забезпечено резервним безперебійним живленням від акумуляторів та дизель-генераторів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Ощадбанк вже розробив план заходів щодо забезпечення підтримки безготівкових розрахунків та готівкового обігу у разі настання обставин, що призведуть до переходу банківської системи до режиму роботи в умовах неможливості відновлення стабільного електроживлення протягом трьох діб і більше, повідомили в прес-службі.

Укргазбанк

У прес-службі банку заявили, що "відсутність світла практично не впливає на роботу банку, в банку є опорні відділення в усіх областях України, які працюють в режимі повного робочого дня та забезпечують повний спектр послуг".

За даними прес-служби, великі відділення банку з найбільшою кількістю клієнтів забезпечено електрогенераторами, "додатково проводиться закупівля для відділень щодня".

УкрСиббанк

Як зазначила Світлана Тюгаєва, начальник Служби трансформації банку, для підтримки безперервності роботи банк використовує резервні канали живлення.

"Усі критичні будівлі банку та опорні торгові точки мають в наявності дизель-генератори. Торгові точки можуть працювати та обслуговувати клієнтів в режими консультації, якщо виникають додаткові складнощі, або якщо перебої з постачанням електроенергії постійні", - додала вона.

Крім того, банк впровадив плани безперервності для підтримки доступності життєво важливих та критичних процесів та сервісів банку для клієнтів, в тому числі інтернет-банкінгу та мобільного застосунку.

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