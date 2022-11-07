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У НБУ розповіли, як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 15:54
У НБУ розповіли, як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва Фото: НБУ поки не аналізував плану евакуації Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Плани забезпечення безперебійної діяльності банківської системи враховують різні події і різний сценарій розвитку цих подій. Системні банки продовжать роботу там, де необхідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національного банку Андрія Пишного під час брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Звісно, евакуація понад 3 мільйонів киян це екстраординарна подія", - сказав він та зазначив, що НБУ поки що глибоко не аналізував підстав для подібної заяви.

Водночас він заяв, що "за будь-яких умов банківська система, системно важливі банки функціонуватимуть там, де це необхідно з тим обсягом операцій, які буде необхідно надавати", оскільки "безпекова ситуація - пріоритет".

Пишний повідомив, що базовий прогноз НБУ передбачає тимчасову втрату до 40% потужностей енергетики України. Водночас, за його словами, енергетична ситуація не матиме критичного впливу на банки.

"На сьогодні системи резервного енергозабезпечення існують, відповідні обсяги палива існують, відповідні протоколи поведінки існують", - сказав він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада готова до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема у разі блекауту. Він сказав, що є запаси палива, води та їжі, але не виключив що, можливо, доведеться виїжджати з міста.

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